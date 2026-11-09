Ο Ραούλ επιστρέφει στους πάγκους με στόχο την άνοδο στη La Liga
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Ρεάλ Μαδρίτης Ραούλ Οβιέδο

Ο Ραούλ επιστρέφει στους πάγκους με στόχο την άνοδο στη La Liga

Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε συμφωνία με ομάδα που αγωνίζεται στη La Liga 2, με φόντο το εισιτήριο της ανόδου στην πρώτη κατηγορία

Ο Ραούλ επιστρέφει στους πάγκους με στόχο την άνοδο στη La Liga
Μια νέα σελίδα στην προπονητική του καριέρα ετοιμάζεται να ανοίξει ο Ραούλ Γκονθάλεθ, καθώς ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Οβιέδο, με βασικό στόχο να την οδηγήσει ξανά στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, βάζοντας τέλος στη συνεργασία της με τον Χουλιάν Καλέρο, ο οποίος είχε αναλάβει το καλοκαίρι. Η θητεία του στην ομάδα διήρκεσε περίπου τέσσερις μήνες, καθώς τα τελευταία αποτελέσματα και η πορεία της Οβιέδο οδήγησαν τους διοικούντες στην απόφαση να αναζητήσουν νέα λύση.



Ο αποκλεισμός από τη Νουμάνθια στο Κύπελλο και η εντός έδρας ήττα από τη Λας Πάλμας είχαν αυξήσει την πίεση προς τον Καλέρο. Παρότι η νίκη με 2-1 απέναντι στην Κάδιθ έμοιαζε να του δίνει μια μικρή παράταση, η διοίκηση επέλεξε τελικά να προχωρήσει στην αντικατάστασή του.

Ο εκλεκτός για τη διαδοχή του είναι ο Ραούλ, ο οποίος καλείται πλέον να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε έναν επαγγελματικό σύλλογο. Μέχρι σήμερα, ο παλαίμαχος επιθετικός είχε συνδέσει την προπονητική του διαδρομή με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας εργαστεί στις ακαδημίες της και στην Καστίγια, τη δεύτερη ομάδα των «μερένγκες».



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Υπάρχει, μάλιστα, και ένας προσωπικός δεσμός που συνδέει τον Ραούλ με την Οβιέδο. Ο γιος του, Έκτορ, αγωνίζεται στις ακαδημίες του συλλόγου και προσπαθεί να εξασφαλίσει μια θέση στη δεύτερη ομάδα, γεγονός που κάνει τη νέα αυτή συνεργασία ακόμη πιο ιδιαίτερη για την οικογένεια Γκονθάλεθ.

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