Αποκάλυψη για Κωνσταντέλια: Ανατροπή με την επιστροφή του στα γήπεδα!
SPORTS

Αποκάλυψη για Κωνσταντέλια: Ανατροπή με την επιστροφή του στα γήπεδα!

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς η αποκατάστασή του εξελίσσεται με καλύτερους ρυθμούς από αυτούς που είχαν αρχικά υπολογιστεί

Αποκάλυψη για Κωνσταντέλια: Ανατροπή με την επιστροφή του στα γήπεδα!
Το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής

Όπως επισημαίνεται, η πρόοδος στην αποθεραπεία του είναι ενθαρρυντική, ωστόσο το πλάνο παραμένει προσεκτικό. Δεν υπάρχει διάθεση να επισπευστούν οι διαδικασίες, καθώς προτεραιότητα είναι να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να αποφευχθεί οποιοδήποτε ρίσκο.

Ακόμη κι όταν πάρει το «πράσινο φως» για να επιστρέψει στο γήπεδο, θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να ξαναβρεί τον αγωνιστικό του ρυθμό και να φτάσει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από τον τραυματισμό του.


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