«Προδοσία» Τζόλη και… απαγορευτικό στην Άρσεναλ: Πήρε μέτρα ο Αρτέτα

Έναν απρόσμενο τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαρρεύσει η ενδεκάδα μιας ομάδας φέρεται να εντόπισε ο Μικέλ Αρτέτα, μετά από ένα περιστατικό στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Χρήστος Τζόλης