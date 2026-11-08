Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
«Προδοσία» Τζόλη και… απαγορευτικό στην Άρσεναλ: Πήρε μέτρα ο Αρτέτα
«Προδοσία» Τζόλη και… απαγορευτικό στην Άρσεναλ: Πήρε μέτρα ο Αρτέτα
Έναν απρόσμενο τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαρρεύσει η ενδεκάδα μιας ομάδας φέρεται να εντόπισε ο Μικέλ Αρτέτα, μετά από ένα περιστατικό στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Χρήστος Τζόλης
Ο Έλληνας διεθνής, χωρίς προφανώς να έχει τέτοια πρόθεση, φέρεται να αποκάλυψε τη συμμετοχή του στο παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ, μέσα από την επιλογή του στο fantasy football!
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sun», το οποίο επικαλείται πληροφορίες του now.arsenal, ο προπονητής των «κανονιέρηδων» αντέδρασε άμεσα, συγκαλώντας εσωτερική σύσκεψη και θεσπίζοντας έναν νέο κανόνα για τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του επιτελείου του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sun», το οποίο επικαλείται πληροφορίες του now.arsenal, ο προπονητής των «κανονιέρηδων» αντέδρασε άμεσα, συγκαλώντας εσωτερική σύσκεψη και θεσπίζοντας έναν νέο κανόνα για τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του επιτελείου του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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