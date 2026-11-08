Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Απίστευτο φινάλε στην Αργεντινή με τη Μπόκα Τζούνιορς να κατακτά τον τίτλο στο 90+6', δείτε βίντεο
Απίστευτο φινάλε στην Αργεντινή με τη Μπόκα Τζούνιορς να κατακτά τον τίτλο στο 90+6', δείτε βίντεο
Με γκολ του Βαλέντσια στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων η Μπόκα Τζούνιορς στέρησε από την Ροσάριο την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στην Αργεντινή
Ένα από τα πιο απίθανα φινάλε στην ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (8/11), με τη Μπόκα Τζούνιορς να πανηγυρίζει τον τίτλο κυριολεκτικά στην τελευταία φάση και να αφήνει τη Ροσάριο Σεντράλ με την πίκρα μιας χαμένης ευκαιρίας.
Το σκηνικό έμοιαζε να έχει ήδη ξεκαθαρίσει, καθώς η Ροσάριο βρισκόταν στην κορυφή της συνολικής βαθμολογίας με 62 βαθμούς, έχοντας το προβάδισμα έναντι της Μπόκα, η οποία μετρούσε 61 και δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στην Ντεφένσα Χουστίσια.
Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ένερ Βαλέντσια άλλαξε τα πάντα. Ο πρώην επιθετικός των Έβερτον και Γουέστ Χαμ βρήκε δίχτυα στο 90+6', διαμορφώνοντας το 1-0 για την Μπόκα και χαρίζοντάς της τον τίτλο.
Η ιστορική έδρα της ομάδας, «Λα Μπομπονέρα», μετατράπηκε σε ένα απέραντο πάρτι, με τους ποδοσφαιριστές να γιορτάζουν την επιστροφή στην κορυφή έπειτα από τέσσερα χρόνια.
Το σκηνικό έμοιαζε να έχει ήδη ξεκαθαρίσει, καθώς η Ροσάριο βρισκόταν στην κορυφή της συνολικής βαθμολογίας με 62 βαθμούς, έχοντας το προβάδισμα έναντι της Μπόκα, η οποία μετρούσε 61 και δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στην Ντεφένσα Χουστίσια.
Οι φίλοι της Ροσάριο είχαν αρχίσει ήδη να πανηγυρίζουν, με ορισμένους να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο θεωρώντας πως η ομάδα τους είχε εξασφαλίσει την κορυφή. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο επιφύλασσε μία ανατροπή που δύσκολα θα ξεχαστεί.
ACÁ ESTÁ EL VIDEO COMPLETO, GUARDALO. https://t.co/7mdZn3g4Uc— isma (@ismanewells) November 7, 2026
Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ένερ Βαλέντσια άλλαξε τα πάντα. Ο πρώην επιθετικός των Έβερτον και Γουέστ Χαμ βρήκε δίχτυα στο 90+6', διαμορφώνοντας το 1-0 για την Μπόκα και χαρίζοντάς της τον τίτλο.
EL GOL DEL CAMPEONATO DE ENNER VALENCIA. https://t.co/FWkEFxLiTQ— Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 7, 2026
Η ιστορική έδρα της ομάδας, «Λα Μπομπονέρα», μετατράπηκε σε ένα απέραντο πάρτι, με τους ποδοσφαιριστές να γιορτάζουν την επιστροφή στην κορυφή έπειτα από τέσσερα χρόνια.
Seremos menos malos que los demás https://t.co/V9OoS7aS5L— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 8, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα