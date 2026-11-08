O Mέσι έγραψε ιστορία στο ΜLS κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική σεζόν το Golden Boot
SPORTS
Λιονέλ Μέσι σκόρερ MLS Ίντερ Μαϊάμι

O Mέσι έγραψε ιστορία στο ΜLS κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική σεζόν το Golden Boot

Ο Αργεντινός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ΜLS που κατακτά για δύο συνεχόμενες σεζόν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ

O Mέσι έγραψε ιστορία στο ΜLS κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική σεζόν το Golden Boot

Μπορεί να μην κατάφερε να βρει δίχτυα στην εντυπωσιακή αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σάρλοτ, η οποία ολοκληρώθηκε με το χορταστικό 3-3, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι είχε κάθε λόγο να χαμογελά στο φινάλε της regular season του MLS.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση στη συλλογή του, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του πρωταθλήματος που κατακτά το βραβείο του πρώτου σκόρερ για δύο συνεχόμενες χρονιές.


Ο Pulga ολοκλήρωσε τη φετινή κανονική περίοδο με 26 γκολ σε 31 συμμετοχές, εξασφαλίζοντας το MLS Golden Boot και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του παρουσία στο αμερικανικό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, το επίτευγμά του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως είχε προηγηθεί μία εξίσου παραγωγική σεζόν. Το 2025 ο Μέσι είχε αναδειχθεί ξανά κορυφαίος σκόρερ του MLS, έχοντας πετύχει 29 τέρματα σε μόλις 28 εμφανίσεις με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

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