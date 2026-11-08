O Mέσι έγραψε ιστορία στο ΜLS κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική σεζόν το Golden Boot

Ο Αργεντινός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ΜLS που κατακτά για δύο συνεχόμενες σεζόν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ