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O Mέσι έγραψε ιστορία στο ΜLS κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική σεζόν το Golden Boot
O Mέσι έγραψε ιστορία στο ΜLS κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική σεζόν το Golden Boot
Ο Αργεντινός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ΜLS που κατακτά για δύο συνεχόμενες σεζόν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ
Μπορεί να μην κατάφερε να βρει δίχτυα στην εντυπωσιακή αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σάρλοτ, η οποία ολοκληρώθηκε με το χορταστικό 3-3, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι είχε κάθε λόγο να χαμογελά στο φινάλε της regular season του MLS.
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση στη συλλογή του, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του πρωταθλήματος που κατακτά το βραβείο του πρώτου σκόρερ για δύο συνεχόμενες χρονιές.
Ο Pulga ολοκλήρωσε τη φετινή κανονική περίοδο με 26 γκολ σε 31 συμμετοχές, εξασφαλίζοντας το MLS Golden Boot και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του παρουσία στο αμερικανικό πρωτάθλημα.
🚨🇺🇸 OFFICIAL: Lionel Messi wins the MLS Golden Boot 2026 and becomes the first player ever to win it back to back. 👟✨ 2025 — 29 goals in 28 games 👟✨ 2026 — 26 goals in 31 games https://t.co/0nNCzSP9lb— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2026
Μάλιστα, το επίτευγμά του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως είχε προηγηθεί μία εξίσου παραγωγική σεζόν. Το 2025 ο Μέσι είχε αναδειχθεί ξανά κορυφαίος σκόρερ του MLS, έχοντας πετύχει 29 τέρματα σε μόλις 28 εμφανίσεις με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: LEO MESSI WINS THE 2026 MLS GOLDEN BOOT! He becomes the FIRST PLAYER in MLS history to win the Golden Boot in consecutive seasons! He also holds the record for the most European Golden Boots in history. 🐐 https://t.co/jphsbXwTdb— MessiXtra (@MessiXtraHQ) November 7, 2026
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