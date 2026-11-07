Νέος «σεισμός» με Αλμέιδα: Οι… πληροφοριοδότες στη Μοντερέι και το déjà vu με την ΑΕΚ
SPORTS

Νέος «σεισμός» με Αλμέιδα: Οι… πληροφοριοδότες στη Μοντερέι και το déjà vu με την ΑΕΚ

Σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα βρίσκεται η Μοντερέι, με τον Ματίας Αλμέιδα να προχωρά σε αποκαλύψεις που φανερώνουν σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό της ομάδας του

Νέος «σεισμός» με Αλμέιδα: Οι… πληροφοριοδότες στη Μοντερέι και το déjà vu με την ΑΕΚ
Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ δεν περιορίστηκε στην αγωνιστική εικόνα των «Ραγιάδος», αλλά αναφέρθηκε ανοιχτά σε διαρροές πληροφοριών από τα αποδυτήρια, εκφράζοντας έντονη δυσπιστία απέναντι στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές του. Θυμίζοντας, μάλιστα, τα όσα είχαν συμβεί επί των ημερών του στο τιμόνι της Ένωσης, τον Ιανουάριο του 2025!

Όλα αυτά σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Μοντερέι, η οποία βρίσκεται στην ένατη θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο απέναντι στην Κερέταρο, και ετοιμάζεται για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τολούκα το Σάββατο (7/11).

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