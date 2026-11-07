Από τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας έως τα ομαδικά αθλήματα και τις δράσεις ευεξίας, η αθλητική κοινότητα της Motor Oil μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων της και στηρίζοντας παράλληλα έναν σημαντικό σκοπό
Νέος «σεισμός» με Αλμέιδα: Οι… πληροφοριοδότες στη Μοντερέι και το déjà vu με την ΑΕΚ
Νέος «σεισμός» με Αλμέιδα: Οι… πληροφοριοδότες στη Μοντερέι και το déjà vu με την ΑΕΚ
Σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα βρίσκεται η Μοντερέι, με τον Ματίας Αλμέιδα να προχωρά σε αποκαλύψεις που φανερώνουν σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό της ομάδας του
Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ δεν περιορίστηκε στην αγωνιστική εικόνα των «Ραγιάδος», αλλά αναφέρθηκε ανοιχτά σε διαρροές πληροφοριών από τα αποδυτήρια, εκφράζοντας έντονη δυσπιστία απέναντι στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές του. Θυμίζοντας, μάλιστα, τα όσα είχαν συμβεί επί των ημερών του στο τιμόνι της Ένωσης, τον Ιανουάριο του 2025!
Όλα αυτά σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Μοντερέι, η οποία βρίσκεται στην ένατη θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο απέναντι στην Κερέταρο, και ετοιμάζεται για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τολούκα το Σάββατο (7/11).
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Όλα αυτά σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Μοντερέι, η οποία βρίσκεται στην ένατη θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο απέναντι στην Κερέταρο, και ετοιμάζεται για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τολούκα το Σάββατο (7/11).
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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