Μπαρτσελόνα: Από τη φυλακή στο Καμπ Νου! – Η επιλογή που δημιουργεί ερωτηματικά

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Ένα πρόσωπο με έντονο πολιτικό παρελθόν προστίθεται στη διοικητική δομή της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ζοακίμ Φορν αναλαμβάνει καθήκοντα υπευθύνου εταιρικής διακυβέρνησης στον καταλανικό σύλλογο.Η συγκεκριμένη πρόσληψη πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση του μοντέλου διοίκησης των «μπλαουγκράνα», με τον πρώην υπουργό Εσωτερικών της Καταλονίας να αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του οργανισμού.Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ο Φορν θα έχει ως βασική αποστολή να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη διοίκηση της ομάδας βρίσκονται σε συμφωνία με τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει το διοικητικό συμβούλιο υπό τον Ζοάν Λαπόρτα.Ο ρόλος του θα αφορά, ουσιαστικά, την ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών και την καλύτερη εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης. Θα αναφέρεται απευθείας στον Φρανσέσκ Μαρτί, διευθυντή εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης οικονομικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων της Μπαρτσελόνα.Από την πολιτική και τη φυλακή στη διοίκηση της ΜπαρτσελόναΗ επιλογή του Φορν αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας του παρελθόντος του. Ο 62χρονος Καταλανός είχε διατελέσει υπουργός Εσωτερικών της περιφερειακής κυβέρνησης του Κάρλες Πουτζδεμόν, από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2017, την περίοδο που πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας.Η εμπλοκή του στην υπόθεση είχε σοβαρές δικαστικές συνέπειες. Τον Νοέμβριο του 2017 οδηγήθηκε στη φυλακή Εστρεμέρα και, τον Οκτώβριο του 2019, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας τον καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 10 ετών και έξι μηνών για στάση, καθώς και σε ισόχρονη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.Τον Ιούνιο του 2021 έλαβε χάρη από την ισπανική κυβέρνηση και αποφυλακίστηκε, έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια κράτησης.Η επαγγελματική του διαδρομή πριν από τους «μπλαουγκράνα»Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική πρώτη γραμμή, ο Φορν στράφηκε στον ιδιωτικό τομέα. Τα τελευταία έξι χρόνια εργαζόταν στις νομικές υπηρεσίες του ομίλου Mediapro, ενώ είχε συνεργαστεί και με την εταιρεία συμβούλων Kwan.Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, καθώς είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος στη Βαρκελώνη από το 1999 έως το 2017, φτάνοντας μάλιστα στη θέση του πρώτου αντιδημάρχου κατά τη διάρκεια της θητείας του Ξαβιέ Τρίας.Πλέον, περνά στην υπηρεσία της Μπαρτσελόνα, με τον Ζοάν Λαπόρτα να επιλέγει ένα πρόσωπο με νομική, πολιτική και διοικητική εμπειρία για την ενίσχυση της οργανωτικής δομής του συλλόγου.