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Αλγουαθίλ: Τα ντέρμπι θέλουν καθαρό μυαλό, θα παίξουμε για τη νίκη
Αλγουαθίλ: Τα ντέρμπι θέλουν καθαρό μυαλό, θα παίξουμε για τη νίκη
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και τόνισε πως η ομάδα του θα παίξει για να πάρει τη νίκη
Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ σε δηλώσεις του στη Magenta TV τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να παίξει με καθαρό μυαλό για να πάρει τη νίκη.
Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε:
Για την εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στη Ρεν: Πιστεύω ότι υπήρξαν κι άλλα παιχνίδια στα οποία αγωνιστήκαμε καλά. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Ήταν εκτός έδρας αγώνας για το Europa League, σε ένα γήπεδο όπου είναι δύσκολο ακόμη και να δημιουργήσεις ευκαιρίες, γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός. Καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Πιστεύω πως βελτιωνόμαστε συνεχώς. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, αλλά είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση όλων των παικτών. Τώρα θέλουμε να κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτόν τον πολύ καλό, όμορφο μήνα. Και τι καλύτερο από ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας; Θέλουμε να πάμε στη διακοπή των εθνικών ομάδων με καλή γεύση.
Για το αν πονοκεφαλιάζει για την ενδεκάδα με τον ΠΑΟΚ, μετά την ικανοποίηση του από όσους αγωνίστηκαν κόντρα στη Ρεν: Το λέω πάντα: είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει βάθος στο ρόστερ και να είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες. Είμαστε τυχεροί γιατί αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν πολύ να αγωνιστούν. Υπάρχει ανταγωνισμός, υγιής συναγωνισμός, και αυτό κάνει καλό στην ομάδα. Όποιος μπαίνει στο γήπεδο γνωρίζει ότι πρέπει να δίνει το 100%, για να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί στην ομάδα και στον σύλλογο. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα. Δεν είναι πονοκέφαλος για τον προπονητή. Όλοι οι προπονητές θέλουμε να έχουμε όλους τους παίκτες διαθέσιμους.
Για το ματς με τον ΠΑΟΚ: Τα ντέρμπι είναι πάντα δύσκολα. Ξέρουμε όμως ότι παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον μήνα. Ήταν πολύ καλός μήνας, αλλά δεν θέλουμε να σταματήσουμε. Τα ντέρμπι πρέπει να τα παίζεις με καθαρό μυαλό, αλλά κυρίως με πάθος και καρδιά. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για ντέρμπι. Οι φίλαθλοί μας θέλουν πολύ να κερδίζουμε τέτοια παιχνίδια, όπως άλλωστε και οι παίκτες μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Για το αν είναι όλοι διαθέσιμοι: Όπως είπαμε και πριν, όταν έρχονται καλά αποτελέσματα, ακόμη κι αν παίζουμε κάθε τρεις ημέρες, οι παίκτες αναρρώνουν πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι όλοι διαθέσιμοι. Και όπως είπα προηγουμένως, αυτή είναι η καλύτερη είδηση για έναν προπονητή.
Ρόκα: Θα κάνουμε τα πάντα για τη νίκη
Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού στη Magenta TV μίλησε ο Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος τόνισε πως η ομάδα του θα κάνει τα πάντα για τη νίκη.
Αναλυτικά ο Ζοέλ Ρόκα μίλησε:
Για το γεγονός πως θα συναντήσει ξανά τον Λίσι: Ναι, όταν υπέγραψα στον Ολυμπιακό, εκείνος ήταν εδώ. Μιλήσαμε και έχω καλή σχέση μαζί του. Όμως αυτή την Κυριακή θα προσπαθήσουμε να τον νικήσουμε.
Για το ματς με τον ΠΑΟΚ: Είναι δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, να κάνουμε όσα κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, για να πάρουμε τη νίκη.
Για τα γκολ που έχει πετύχει στα τελευταία παιχνίδια και αν ανυπομονεί για το πρώτο δικό του στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Όπως λέω πάντα, πρώτα απ’ όλα πρέπει να δουλεύουμε για την ομάδα. Τα γκολ, αν είναι να μπουν, θα έρθουν στην ώρα τους. Δεν έχει σημασία ποιος σκοράρει. Σημασία έχει να κερδίζουμε.
Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε:
Για την εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στη Ρεν: Πιστεύω ότι υπήρξαν κι άλλα παιχνίδια στα οποία αγωνιστήκαμε καλά. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Ήταν εκτός έδρας αγώνας για το Europa League, σε ένα γήπεδο όπου είναι δύσκολο ακόμη και να δημιουργήσεις ευκαιρίες, γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός. Καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Πιστεύω πως βελτιωνόμαστε συνεχώς. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, αλλά είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση όλων των παικτών. Τώρα θέλουμε να κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτόν τον πολύ καλό, όμορφο μήνα. Και τι καλύτερο από ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας; Θέλουμε να πάμε στη διακοπή των εθνικών ομάδων με καλή γεύση.
Για το αν πονοκεφαλιάζει για την ενδεκάδα με τον ΠΑΟΚ, μετά την ικανοποίηση του από όσους αγωνίστηκαν κόντρα στη Ρεν: Το λέω πάντα: είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει βάθος στο ρόστερ και να είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες. Είμαστε τυχεροί γιατί αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν πολύ να αγωνιστούν. Υπάρχει ανταγωνισμός, υγιής συναγωνισμός, και αυτό κάνει καλό στην ομάδα. Όποιος μπαίνει στο γήπεδο γνωρίζει ότι πρέπει να δίνει το 100%, για να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί στην ομάδα και στον σύλλογο. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα. Δεν είναι πονοκέφαλος για τον προπονητή. Όλοι οι προπονητές θέλουμε να έχουμε όλους τους παίκτες διαθέσιμους.
Για το ματς με τον ΠΑΟΚ: Τα ντέρμπι είναι πάντα δύσκολα. Ξέρουμε όμως ότι παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον μήνα. Ήταν πολύ καλός μήνας, αλλά δεν θέλουμε να σταματήσουμε. Τα ντέρμπι πρέπει να τα παίζεις με καθαρό μυαλό, αλλά κυρίως με πάθος και καρδιά. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για ντέρμπι. Οι φίλαθλοί μας θέλουν πολύ να κερδίζουμε τέτοια παιχνίδια, όπως άλλωστε και οι παίκτες μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Για το αν είναι όλοι διαθέσιμοι: Όπως είπαμε και πριν, όταν έρχονται καλά αποτελέσματα, ακόμη κι αν παίζουμε κάθε τρεις ημέρες, οι παίκτες αναρρώνουν πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι όλοι διαθέσιμοι. Και όπως είπα προηγουμένως, αυτή είναι η καλύτερη είδηση για έναν προπονητή.
Ρόκα: Θα κάνουμε τα πάντα για τη νίκη
Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού στη Magenta TV μίλησε ο Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος τόνισε πως η ομάδα του θα κάνει τα πάντα για τη νίκη.
Αναλυτικά ο Ζοέλ Ρόκα μίλησε:
Για το γεγονός πως θα συναντήσει ξανά τον Λίσι: Ναι, όταν υπέγραψα στον Ολυμπιακό, εκείνος ήταν εδώ. Μιλήσαμε και έχω καλή σχέση μαζί του. Όμως αυτή την Κυριακή θα προσπαθήσουμε να τον νικήσουμε.
Για το ματς με τον ΠΑΟΚ: Είναι δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, να κάνουμε όσα κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, για να πάρουμε τη νίκη.
Για τα γκολ που έχει πετύχει στα τελευταία παιχνίδια και αν ανυπομονεί για το πρώτο δικό του στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Όπως λέω πάντα, πρώτα απ’ όλα πρέπει να δουλεύουμε για την ομάδα. Τα γκολ, αν είναι να μπουν, θα έρθουν στην ώρα τους. Δεν έχει σημασία ποιος σκοράρει. Σημασία έχει να κερδίζουμε.
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