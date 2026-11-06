Μουντιάλ 2030: Η Ισπανία θα αποσυρθεί από τη διοργάνωση εάν ο τελικός δεν γίνει στη χώρα
SPORTS
Ισπανία Μουντιάλ 2030

Μουντιάλ 2030: Η Ισπανία θα αποσυρθεί από τη διοργάνωση εάν ο τελικός δεν γίνει στη χώρα

Ο υποψήφιος πρωθυπουργός της Ισπανίας έκανε γνωστό ότι η χώρα του σκοπεύει να αποσυρθεί από το Μουντιάλ του 2030 εάν ο τελικός δεν διεξαχθεί σε δικό της έδαφος

Μουντιάλ 2030: Η Ισπανία θα αποσυρθεί από τη διοργάνωση εάν ο τελικός δεν γίνει στη χώρα
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Μεγάλο ντόρο έχει προκαλέσει η δήλωση του υποψήφιου πρωθυπουργού της Ισπανίας Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο πως η Ισπανία θα αποσυρθεί από το Μουντιάλ του 2030 σε περίπτωση που ο τελικός της διοργάνωσης δεν διεξαχθεί σε δικό της έδαφος.

Συγκεκριμένα ο υποψήφιος πρωθυπουργός δήλωσε πως η Ισπανία θα φύγει από τη συνδιοργάνωση εάν προκριθεί το Μαρόκο η χώρα που θα φιλοξενήσει τον τελικό της διοργάνωσης.

«Αν η Ισπανία δεν φιλοξενήσει τον τελικό, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε ο Φεϊχόο σε τηλεοπτική εκπομπή και απάντησε καταφατικά σε ερώτηση εάν θα στήριζε μία τέτοια απόφαση.

Θυμίζουμε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διοργανώσουν από κοινού Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, ενώ θα διεξαχθούν και τρία παιχνίδια σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ.
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