Ο Φονσέκα αλλάζει τα δεδομένα για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ – Η ευκαιρία που περίμεναν!

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η έλευση του Πάουλο Φονσέκα δημιουργούν νέα δεδομένα για το ρόστερ των «λιονταριών», με τους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο το προηγούμενο διάστημα να έχουν πλέον έναν επιπλέον λόγο να αισιοδοξούν