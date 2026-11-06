Ο Φονσέκα αλλάζει τα δεδομένα για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ – Η ευκαιρία που περίμεναν!
SPORTS

Ο Φονσέκα αλλάζει τα δεδομένα για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ – Η ευκαιρία που περίμεναν!

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η έλευση του Πάουλο Φονσέκα δημιουργούν νέα δεδομένα για το ρόστερ των «λιονταριών», με τους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο το προηγούμενο διάστημα να έχουν πλέον έναν επιπλέον λόγο να αισιοδοξούν

Ο Φονσέκα αλλάζει τα δεδομένα για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ – Η ευκαιρία που περίμεναν!
Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι δύο Έλληνες διεθνείς, Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν σταθερό χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Ρούι Μπόρζες.

Η αποχώρηση του Πορτογάλου τεχνικού και η έναρξη της εποχής Φονσέκα αποτελούν, συνεπώς, μια ευκαιρία για αμφότερους να διεκδικήσουν διαφορετικό ρόλο στην ομάδα.

Το χαρακτηριστικό μήνυμα για τη νέα πραγματικότητα στη Σπόρτινγκ προκύπτει από την ανάλυση του Ζοάο Αρόσο, προπονητή και πανεπιστημιακού με εξειδίκευση στην προπονητική υψηλού επιπέδου, ο οποίος μίλησε στην πορτογαλική A BOLA για την επίδραση που μπορεί να έχει η αλλαγή προπονητή στους ποδοσφαιριστές.


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