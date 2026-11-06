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The Basketball Show με καλεσμένο τον Λεωνίδα Κασελάκη: H μάχη του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό και ο απολαυστικός Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη
The Basketball Show με καλεσμένο τον Λεωνίδα Κασελάκη: H μάχη του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό και ο απολαυστικός Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη
Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν τα δεδομένα για τις ελληνικές ομάδες και το ευρωπαϊκό μπάσκετ
UPD:
Το «The Basketball Show» πιστό σε ένα ακόμα ραντεβού μεταφέρει και αναλύει όλα τα νέα της μπασκετικής επικαιρότητας.
Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν τα δεδομένα, με τους Μιχάλη Στεφάνου και Γιώργο Πετρίδη, να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Καλεσμένος στην εκπομπή ο Λεωνίδας Κασελάκης.
Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν τα δεδομένα, με τους Μιχάλη Στεφάνου και Γιώργο Πετρίδη, να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Καλεσμένος στην εκπομπή ο Λεωνίδας Κασελάκης.
UPD:
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