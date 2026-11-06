The Football Show: Η Ελλάδα που εδραιώνεται στην 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA και η απόσταση από την Τουρκία

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος

Στο «The Football Show» της Παρασκευής 6 Νοεμβριου: Στο… μικροσκόπιο της εκπομπής οι μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Νίκες που εδραιώνουν την Ελλάδα στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Πόσο μακριά είμαστε από την 9η Τουρκία.



Το 3 στα 3 της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας να είναι το νέο… θύμα και τους Καλάμπρια και Ταμπόρδα να υπογράφουν τη νίκη.



Η… φωτιά που άναψε ο ΟΦΗ δεν σταματάει να μεγαλώνει ούτε στην Ευρώπη. Νέα εκπληκτική βραδιά για τα… κοπέλια του Χρήστου Κόντη που τρελαίνουν κόσμο στο Europa League.



Όλο το ρεπορτάζ από τα… στρατόπεδα της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Η επόμενη μέρα της αποθέωσης της Ένωσης παρά την ήττα από τη Ρεάλ και το σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς για τη σταθεροποίηση της ομάδας σε υψηλά επίπεδα απόδοσης.



Η προετοιμασία των «ερυθρολεύκων» για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ και του Αλέσιο Λίσι για το σπουδαίο ματς.



Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.



Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό



Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.