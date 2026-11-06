Νίστρουπ μετά τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας: «Θα τους κερδίζαμε 8 στις 10 φορές, θέλουμε να μπούμε στην 8άδα»
Νίστρουπ μετά τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας: «Θα τους κερδίζαμε 8 στις 10 φορές, θέλουμε να μπούμε στην 8άδα»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες, την εξασφάλιση της πρόκρισης στην 24άδα και τη δύσκολη συνέχεια απέναντι στη Νόρτζελαντ
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, διατηρώντας το απόλυτο των νικών και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην πρώτη 24άδα της διοργάνωσης.
Παρά τις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησαν οι «πράσινοι», δυσκολεύτηκαν να κάμψουν την αντίσταση των Βούλγαρων, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να επισημαίνει μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι στην Ευρώπη.
Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ανώτερος από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θα επικρατούσε στις οκτώ από τις δέκα μεταξύ τους αναμετρήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στον επόμενο στόχο της ομάδας του, που είναι η είσοδος στην πρώτη οκτάδα.
«Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια το είχαμε πει. Είμαστε καλύτεροι από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θα κερδίζαμε 8 φορές αν παίζαμε 10. Είναι δυνατοί αντίπαλοι, ήταν ένα χαοτικό πρώτο μέρος, το δεύτερο όμως το ελέγξαμε και το πήγαμε στα δικά μας μέτρα. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, αλλά έχει σημασία να κερδίζεις και να προχωράς».
«Καταφέραμε σήμερα να εξασφαλίσουμε την 24άδα. Θέλουμε να μπούμε στην 8άδα. Έχουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι στη Νόρτζελαντ, η οποία αγωνίζεται σε πλαστικό χλοοτάπητα. Το ξέρω πολύ καλά από την Κοπεγχάγη. Σκοπός είναι να βελτιώνεσαι από λεπτό σε λεπτό, για να κατακτάς τους στόχους σου».
Παρά τις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησαν οι «πράσινοι», δυσκολεύτηκαν να κάμψουν την αντίσταση των Βούλγαρων, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να επισημαίνει μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι στην Ευρώπη.
Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ανώτερος από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θα επικρατούσε στις οκτώ από τις δέκα μεταξύ τους αναμετρήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στον επόμενο στόχο της ομάδας του, που είναι η είσοδος στην πρώτη οκτάδα.
«Θα κερδίζαμε οκτώ φορές αν παίζαμε δέκα»Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ δήλωσε:
«Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια το είχαμε πει. Είμαστε καλύτεροι από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θα κερδίζαμε 8 φορές αν παίζαμε 10. Είναι δυνατοί αντίπαλοι, ήταν ένα χαοτικό πρώτο μέρος, το δεύτερο όμως το ελέγξαμε και το πήγαμε στα δικά μας μέτρα. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, αλλά έχει σημασία να κερδίζεις και να προχωράς».
«Εξασφαλίσαμε την 24άδα, θέλουμε να μπούμε στην 8άδα»Για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας και την αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ, ο προπονητής των «πράσινων» ανέφερε:
«Καταφέραμε σήμερα να εξασφαλίσουμε την 24άδα. Θέλουμε να μπούμε στην 8άδα. Έχουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι στη Νόρτζελαντ, η οποία αγωνίζεται σε πλαστικό χλοοτάπητα. Το ξέρω πολύ καλά από την Κοπεγχάγη. Σκοπός είναι να βελτιώνεσαι από λεπτό σε λεπτό, για να κατακτάς τους στόχους σου».
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