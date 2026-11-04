Αγγελόπουλοι και Μπαρτζώκας επιθεώρησαν το νέο ΣΕΦ, έρχονται οι πρώτες μακέτες
SPORTS
Αδελφοί Αγγελόπουλοι Γιώργος Μπαρτζώκας ΣΕΦ Ολυμπιακός

Αγγελόπουλοι και Μπαρτζώκας επιθεώρησαν το νέο ΣΕΦ, έρχονται οι πρώτες μακέτες

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός μαζί με τον Έλληνα προπονητή βρέθηκαν στο εργοτάξιο του ΣΕΦ, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των εργασιών αναβάθμισης

Αγγελόπουλοι και Μπαρτζώκας επιθεώρησαν το νέο ΣΕΦ, έρχονται οι πρώτες μακέτες
Διονύσης Γιάννης
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Στο εργοτάξιο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκαν σήμερα (4/11) οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, προκειμένου να ενημερωθούν από κοντά για την πορεία των εργασιών αναβάθμισης του γηπέδου.

Αγγελόπουλοι και Μπαρτζώκας επιθεώρησαν το νέο ΣΕΦ, έρχονται οι πρώτες μακέτες


Μαζί τους ήταν και ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, με τους τρεις άνδρες να περπατούν στον χώρο και να βλέπουν από κοντά τις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στο ΣΕΦ.



Πρόκειται για ένα μεγάλο ιδιωτικό έργο, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα και να αναβαθμίσει συνολικά την έδρα του Ολυμπιακού, δημιουργώντας ένα σύγχρονο περιβάλλον για την ομάδα και τους φιλάθλους της.

Αγγελόπουλοι και Μπαρτζώκας επιθεώρησαν το νέο ΣΕΦ, έρχονται οι πρώτες μακέτες
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Μάλιστα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημοσιεύσει τις πρώτες μακέτες του νέου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, δίνοντας για πρώτη φορά μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη μορφή που θα αποκτήσει το γήπεδο μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Αγγελόπουλοι και Μπαρτζώκας επιθεώρησαν το νέο ΣΕΦ, έρχονται οι πρώτες μακέτες


Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει: «Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκαν σήμερα (04/11) στο εργοτάξιο του ΣΕΦ και ενημερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών του ιδιωτικού έργου.

Οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος περπάτησαν μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα εντός του αγωνιστικού χώρου και είδαν από κοντά όλες τις μεγάλες αλλαγές.

Τις επόμενες μέρες η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα δημοσιεύσει τις πρώτες μακέτες του νέου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας».
Διονύσης Γιάννης
37 ΣΧΟΛΙΑ

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