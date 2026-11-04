Άλλαξε το σημείο συνάντησης των φίλων του Ολυμπιακού στη Γαλλία για τον αγώνα με την Ρεν
SPORTS
Ρεν Ολυμπιακός Europa League Ανακοίνωση

Άλλαξε το σημείο συνάντησης των φίλων του Ολυμπιακού στη Γαλλία για τον αγώνα με την Ρεν

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αλλαγή του σημείου συνάντησης των «ερυθρόλευκων» οπαδών που θα βρεθούν στη γαλλική πόλη, ενόψει του αποψινού αγώνα

Άλλαξε το σημείο συνάντησης των φίλων του Ολυμπιακού στη Γαλλία για τον αγώνα με την Ρεν
Στις 17:30 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ρεν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Εuropa League. Η πειραϊκή ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας ενημέρωσε πως άλλαξε το σημείο συνάντησης των φιλάθλων που θα βρεθούν στη γαλλική πόλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της που θα βρεθούν στον αγώνα με την Stade Rennais ότι το meeting point όπου θα γίνει η ανταλλαγή των vouchers με τα εισιτήρια των 22€ του αγώνα, άλλαξε.

Το νέο σημείο είναι το Bar Ferveur:

https://maps.app.goo.gl/zeZymTXe2Ttwp6Aa9?g_st=ic
Οι ώρες ανταλλαγής παραμένουν οι ίδιες (13:00-15:00 τοπική ώρα).

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15:00 (τοπική ώρα) οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να ξεκινήσουν από το σημείο συνάντησης και με συνοδεία της Γαλλικής Αστυνομίας να οδηγηθούν πεζή προς το γήπεδο.

Όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια των 75€, θα μπορούν να πάνε απευθείας στο γήπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά την ομάδας μας για την ασφάλειά τους.

Απαγορεύονται τα βεγγαλικά και η χρήση τους θα οδηγήσει σε σύλληψη.

Οι πληρωμές στο γήπεδο γίνονται μόνο με τη χρήση κάρτας.

Κλείσιμο
Οι τσάντες που επιτρέπονται είναι μεγέθους Α4.

Επιπλέον τονίζεται ότι απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στο γήπεδο».

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