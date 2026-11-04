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Elite διαιτητής στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan Super League
Elite διαιτητής στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan Super League
Ο γνώριμος Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ - Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League
Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους διαιτητές της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ ορίστηκε ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ.
Ο Ισπανός είναι elite διαιτητής και θα σφυρίξει για τέταρτη φορά το συγκεκριμένο ματς. Το πρώτο παιχνίδι ήταν το 2019 όταν οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1, ενώ πέρσι σφύριξε τόσο στην κανονική περίοδο, όσο και στα play off.
Στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί ισόπαλος δίχως τέρματα, ενώ για τη διαδικασία των play off η αναμέτρηση είχε ολοκληρωθεί ισόπαλη 1-1. Τα τρία παιχνίδια είχαν διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο και Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, ενώ χρέη 4ου διαιτητή θα έχει ο Χρήστος Βεργέτης (ΕΠΣ Αρκαδίας). Στο VAR θα είναι ο Ισπανός Αλεχάνδρο Μουνίθ, με βοηθό (AVAR) τον Ρούμπεν Άβαλος Μπαρέρα.
Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών:
ΑΕΚ-Λεβαδειακός: Μόσχου (Ψύλλος, Φραγκιαδάκης, 4ος, Κατσικογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Τσιμεντερίδης)
Αστέρας-Καλαμάτα: Παπαπέτρου (Πάτρας, Κολλιάκος, 4ος Φίτσας, VAR: Πουλικίδης, Κατοίκος)
ΟΦΗ-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Δημητριάδης, Τσολακίδης, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Ζαμπαλάς)
Ηρακλής-Παναθηναϊκός: Ευαγγέλου (Χριστοδούλου, Στεφανής, 4ος Νταούλας, VAR: Τζήλος, Μέγας)
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Λόπεθ Μιρ, 4ος Βεργέτης, VAR: Μουνίθ Ρουίζ, Μπαρέρα)
Βόλος-Κηφισιά: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Μέγας, VAR: Τσακαλίδης, Βεργέτης)
Άρης-Παναιτωλικός: Κουκούλας (Πετρόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Κόκκινος, VAR: Ζαμπαλάς, Κατοίκος)
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