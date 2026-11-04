Δεμένο με νάρθηκα το πόδι του Μοντέρο, η πρώτη φωτογραφία του Δομινικανού μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο
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Γιαν Μοντέρο χειρουργική επέμβαση Φωτογραφία Ολυμπιακός

Δεμένο με νάρθηκα το πόδι του Μοντέρο, η πρώτη φωτογραφία του Δομινικανού μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού χειρουργήθηκε στο γόνατο και πλέον μπαίνει σε πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να επιστρέψει δριμύτερος στη δράση

Δεμένο με νάρθηκα το πόδι του Μοντέρο, η πρώτη φωτογραφία του Δομινικανού μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο
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O Γιαν Μοντέρo υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, με το διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση να αναμένεται να είναι πολύμηνο.

Ο Δομινικανός γκαρντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο, με την αποθεραπεία του να αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο.

Μάλιστα, η ομοσπονδία μπάσκετ της Δομινικανής Δημοκρατίας δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του παίκτη μετά την επέμβαση. Σε αυτή ο παίκτης του Ολυμπιακού εμφανίζεται φορώντας ειδικό νάρθηκα στο πόδι, με την εικόνα να επιβεβαιώνει πως έχει ξεκινήσει η περίοδος της αποκατάστασής του.


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