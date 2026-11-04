Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Δεμένο με νάρθηκα το πόδι του Μοντέρο, η πρώτη φωτογραφία του Δομινικανού μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο
Δεμένο με νάρθηκα το πόδι του Μοντέρο, η πρώτη φωτογραφία του Δομινικανού μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού χειρουργήθηκε στο γόνατο και πλέον μπαίνει σε πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να επιστρέψει δριμύτερος στη δράση
O Γιαν Μοντέρo υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, με το διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση να αναμένεται να είναι πολύμηνο.
Ο Δομινικανός γκαρντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο, με την αποθεραπεία του να αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο.
Μάλιστα, η ομοσπονδία μπάσκετ της Δομινικανής Δημοκρατίας δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του παίκτη μετά την επέμβαση. Σε αυτή ο παίκτης του Ολυμπιακού εμφανίζεται φορώντας ειδικό νάρθηκα στο πόδι, με την εικόνα να επιβεβαιώνει πως έχει ξεκινήσει η περίοδος της αποκατάστασής του.
Ο Δομινικανός γκαρντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο, με την αποθεραπεία του να αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο.
Μάλιστα, η ομοσπονδία μπάσκετ της Δομινικανής Δημοκρατίας δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του παίκτη μετά την επέμβαση. Σε αυτή ο παίκτης του Ολυμπιακού εμφανίζεται φορώντας ειδικό νάρθηκα στο πόδι, με την εικόνα να επιβεβαιώνει πως έχει ξεκινήσει η περίοδος της αποκατάστασής του.
Jean Montero is on the road to recovery after surgery 💪🙏 📸 @FedombalRD https://t.co/I18GeM96IK— BasketNews (@BasketNews_com) November 4, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα