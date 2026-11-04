«Θα πήγαινα στον πόλεμο με τους ποδοσφαιριστές που είχα στην ΑΕΚ όταν πήραμε το πρωτάθλημα» είπε ο Μανόλο Χιμένεθ στο The Football Show
SPORTS
The Football Show Μανόλο Χιμένεθ ΑΕΚ

«Θα πήγαινα στον πόλεμο με τους ποδοσφαιριστές που είχα στην ΑΕΚ όταν πήραμε το πρωτάθλημα» είπε ο Μανόλο Χιμένεθ στο The Football Show

Ολα τα νέα και για την ευρωπαϊκή «μάχη» του Ολυμπιακού στη Γαλλία κόντρα στη Ρεν στην εκπομπή του protothema.gr με τους Μιχάλη Τσόχο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Γιαννίκο Δούσκα και Άκη Ζήκο

Στο στούντιο ο Μανόλο Χιμένεθ, ΑΕΚ και ΟΣΦΠ σε ευρωπαϊκό mood - «The Football Show» by Stoiximan
«Θα πήγαινα στον πόλεμο με τους ποδοσφαιριστές που είχα στην ΑΕΚ όταν πήραμε το πρωτάθλημα» είπε ο Μανόλο Χιμένεθ στο The Football Show
UPD:
Στο «The Football Show» της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου: Ο Μανόλο Χιμένεθ στο στούντιο της εκπομπής μιλάει για όλους και για όλα. Για τις θητείες του στην ΑΕΚ, το πρωτάθλημα του 2018, τους παίκτες του.

Επίσης καταθέτει την αποχή του για την τωρινή ΑΕΚ και το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League.

Τι θυμάται από το ελληνικό ποδόσφαιρο, ποιες οι καλύτερες στιγμές του και ποιες αυτές που θέλει να ξεχάσει.

Επίσης όλα τα νέα για την ευρωπαϊκή «μάχη» του Ολυμπιακού στη Γαλλία κόντρα στη Ρεν. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος είναι δίπλα στους «ερυθρόλευκους» και μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες για το πλάνο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ που θα οδηγήσει την ελληνική ομάδα στο «4 στα 4».

Η τελική ευθεία της προετοιμασίας Παναθηναϊκού και ΟΦΗ που δίνουν τους δικούς τους ευρωπαϊκούς αγώνες την Πέμπτη. Τι σχεδιάζουν Τζέικομπ Νίστρουπ και Χρήστος Κόντης για τα ματς με ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Χαποέλ Μπερ Σεβά αντίστοιχα.

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:

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