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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης και το Ρεν-Ολυμπιακός
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης και το Ρεν-Ολυμπιακός
O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε επίσης την «Βασίλισσα» , αλλά για την Euroleague - Μεγάλα παιχνίδια σήμερα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και πλήθος αναμετρήσεων στο τηλεοπτικό πρόγραμμα
Πλούσιο είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικές μεταδόσεις σήμερα.
Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεν νωρίς το απόγευμα για το Europa League. Παράλληλα, μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης έχει σήμερα και ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague.
Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ και οι αγώνες του Champions League.
12:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι
12:00: Magenta Sport 3 | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Youth League)
12:30: Novasports 6HD | Μάγια Τζόιντ – Μαρία Σάκκαρη (Τουρνουά Χονγκ Κονγκ)
15:30: Magenta Sport 2 | ΠΑΟΚ Κ19 – Ζρίνσκι (UEFA Youth League)
16:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι
17:30: Magenta Sport 3 | Ρεν – Ολυμπιακός (UEFA Europa League)
18:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (League Cup Βόλεϊ Ανδρών)
19:00: Novasports 3HD | Λιετκαμπέλις – Μανρέσα (EuroCup)
Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεν νωρίς το απόγευμα για το Europa League. Παράλληλα, μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης έχει σήμερα και ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague.
Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ και οι αγώνες του Champions League.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΑναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι
12:00: Magenta Sport 3 | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Youth League)
12:30: Novasports 6HD | Μάγια Τζόιντ – Μαρία Σάκκαρη (Τουρνουά Χονγκ Κονγκ)
15:30: Magenta Sport 2 | ΠΑΟΚ Κ19 – Ζρίνσκι (UEFA Youth League)
16:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι
17:30: Magenta Sport 3 | Ρεν – Ολυμπιακός (UEFA Europa League)
18:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (League Cup Βόλεϊ Ανδρών)
19:00: Novasports 3HD | Λιετκαμπέλις – Μανρέσα (EuroCup)
19:00: Magenta Sport 4 | Φάλκο – ΑΕΚ (FIBA Basketball Champions League)
19:00: ΣΠΟΡ FM TV1 | Προμηθέας Πάτρας – Όπαβα (FIBA Europe Cup)
19:30: Novasports 5HD | Τσεντεβίτα Ολιμπία – Ντερτόνα (EuroCup)
19:30: ΣΠΟΡ FM TV2 | Ηρακλής – ΑΕΚ Λάρνακας (FIBA Europe Cup)
19:45: Magenta Sport 5 | Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ (UEFA Champions League)
19:45: Magenta Sport 2 | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Champions League)
19:45: Magenta Sport 3 | Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ (UEFA Champions League)
19:45: MEGA | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Champions League)
20:30: Novasports Start | Μπόσνα – Μπότεβγκραντ (EuroCup)
20:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι (Κυρίως Ταμπλό)
21:00: Novasports 4HD | Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης (EuroCup)
21:45: Novasports Prime | Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός (EuroLeague)
22:00: Magenta Sport 5 | Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 4 | Πόρτο – Νάπολι (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 9 | PSV Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 8 | Λανς – Κόμο (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 7 | Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 3 | Ντόρτμουντ – Μπέτις (UEFA Champions League)
19:00: ΣΠΟΡ FM TV1 | Προμηθέας Πάτρας – Όπαβα (FIBA Europe Cup)
19:30: Novasports 5HD | Τσεντεβίτα Ολιμπία – Ντερτόνα (EuroCup)
19:30: ΣΠΟΡ FM TV2 | Ηρακλής – ΑΕΚ Λάρνακας (FIBA Europe Cup)
19:45: Magenta Sport 5 | Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ (UEFA Champions League)
19:45: Magenta Sport 2 | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Champions League)
19:45: Magenta Sport 3 | Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ (UEFA Champions League)
19:45: MEGA | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Champions League)
20:30: Novasports Start | Μπόσνα – Μπότεβγκραντ (EuroCup)
20:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι (Κυρίως Ταμπλό)
21:00: Novasports 4HD | Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης (EuroCup)
21:45: Novasports Prime | Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός (EuroLeague)
22:00: Magenta Sport 5 | Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 4 | Πόρτο – Νάπολι (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 9 | PSV Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 8 | Λανς – Κόμο (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 7 | Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 3 | Ντόρτμουντ – Μπέτις (UEFA Champions League)
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