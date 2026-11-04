Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης και το Ρεν-Ολυμπιακός
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Αθλητικές μεταδόσεις Ρεάλ Μαδρίτης ΑΕΚ Ολυμπιακός Champions League

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης και το Ρεν-Ολυμπιακός

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε επίσης την «Βασίλισσα» , αλλά για την Euroleague - Μεγάλα παιχνίδια σήμερα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και πλήθος αναμετρήσεων στο τηλεοπτικό πρόγραμμα

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης και το Ρεν-Ολυμπιακός
Πλούσιο είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικές μεταδόσεις σήμερα.

Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεν νωρίς το απόγευμα για το Europa League. Παράλληλα, μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης έχει σήμερα και ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ και οι αγώνες του Champions League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι

12:00: Magenta Sport 3 | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Youth League)

12:30: Novasports 6HD | Μάγια Τζόιντ – Μαρία Σάκκαρη (Τουρνουά Χονγκ Κονγκ)

15:30: Magenta Sport 2 | ΠΑΟΚ Κ19 – Ζρίνσκι (UEFA Youth League)

Κλείσιμο
16:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι

17:30: Magenta Sport 3 | Ρεν – Ολυμπιακός (UEFA Europa League)

18:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (League Cup Βόλεϊ Ανδρών)

19:00: Novasports 3HD | Λιετκαμπέλις – Μανρέσα (EuroCup)

19:00: Magenta Sport 4 | Φάλκο – ΑΕΚ (FIBA Basketball Champions League)

19:00: ΣΠΟΡ FM TV1 | Προμηθέας Πάτρας – Όπαβα (FIBA Europe Cup)

19:30: Novasports 5HD | Τσεντεβίτα Ολιμπία – Ντερτόνα (EuroCup)

19:30: ΣΠΟΡ FM TV2 | Ηρακλής – ΑΕΚ Λάρνακας (FIBA Europe Cup)

19:45: Magenta Sport 5 | Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ (UEFA Champions League)

19:45: Magenta Sport 2 | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Champions League)

19:45: Magenta Sport 3 | Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ (UEFA Champions League)

19:45: MEGA | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Champions League)

20:30: Novasports Start | Μπόσνα – Μπότεβγκραντ (EuroCup)

20:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι (Κυρίως Ταμπλό)

21:00: Novasports 4HD | Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης (EuroCup)

21:45: Novasports Prime | Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός (EuroLeague)

22:00: Magenta Sport 5 | Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 4 | Πόρτο – Νάπολι (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 9 | PSV Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 8 | Λανς – Κόμο (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 7 | Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 3 | Ντόρτμουντ – Μπέτις (UEFA Champions League)

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