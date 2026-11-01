Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, το Άρης - ΠΑΟ για την GBL και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι
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Αθλητικές μεταδόσεις

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, το Άρης - ΠΑΟ για την GBL και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι

Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (1/11), με αγώνες Super League, GBL, Premier League και Serie A, αλλά και δράση σε Formula 1, MotoGP και τένις

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, το Άρης - ΠΑΟ για την GBL και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι
Πλούσιο σε αθλητικές μεταδόσεις είναι το πρόγραμμα της Κυριακής (1/11), με το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για τη Super League να ξεχωρίζει από τις ελληνικές αναμετρήσεις. Στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στους αγώνες Λεβαδειακός - Άρης και ΠΑΟΚ - Αστέρας Aktor, ενώ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Λίβερπουλ - Άρσεναλ και Γιουβέντους - Νάπολι. Στο μπάσκετ, ξεχωρίζει το Άρης - Παναθηναϊκός για την GBL, ενώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη αγώνες τένις, MotoGP και Formula 1.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

08:30 Magenta Sport 5 MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)

10:30 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου, Τελικός

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Β Superbet League 2

13:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson GBL

13:30 Magenta Sport 4 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπούργκος ACB Liga

13:30 Magenta Sport 1 Κόμο – Βενέτσια Serie A

14:30 Novasports Start Γκρόιτερ Φιρτ – Κίελo Bundesliga 2

Κλείσιμο
14:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

14:30 Magenta Sport 8 Φενέρμπαχτσε – Τόφας Turkish Basketball Super League

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Πανσερραϊκός Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 3 League Χετάφε – Σεβίλλη LaLiga EA Sports 2026-27

15:00 Magenta Sport 9 Φόλκερκ – Σέλτικ Scottish Premiership

15:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

16:00 Magenta Sport 1 Λάτσιο – Κάλιαρι Serie A

16:00 Magenta Sport 2 Φροζινόνε – Τορίνο Serie A

16:30 Novasports 4HD Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία Bundesliga

16:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Άρης Super League

17:00 Magenta Sport 5 ΑΛΣ Ομόνοια – Νέα Σαλαμίνα Cyprus League

17:00 ΣΚΑΪ Άρης – Παναθηναϊκός GBL

17:00 Magenta Sport 3 Χαρτς – Χιμπέρνιαν Premier Sports Cup

17:15 Magenta Sport 4 League Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga

18:00 Magenta Sport 1 League Παναιτωλικός – ΟΦΗ Super League

18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο Bundesliga

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Άρσεναλ Premier League

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor Super League

19:00 Magenta Sport 1 Λέτσε – Τζένοα Serie A

19:30 Magenta Sport 3 League Έλτσε – Βαλένθια LaLiga

19:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Super League

20:00 Magenta Sport 5 Μάλαγα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:00 Magenta Sport 2 Ακαντέμικο ντε Βισέου – Ρίο Άβε Liga Portugal

21:00 Novasports 2HD Παλμέιρας – Βάσκο ντα Γκάμα Copa do Brasil

21:45 Magenta Sport 1 Γιουβέντους – Νάπολι Serie A

22:00 Magenta Sport 3 League Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga

22:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026

22:30 Magenta Sport 4 Ορλάντο Μάτζικ – Μπόστον Σέλτικς NBA

22:30 Magenta Sport 2 Μπράγκα – Φαμαλικάο Liga Portugal

23:30 Novasports 2HD Γκρέμιο – Ατλέτικο Μινέιρο Copa do Brasil

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