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ΑΣ ΠΑΟΚ για Νέα Τούμπα: «Παραλάβαμε σχέδια και μελέτες, στόχος να αρχίσει το καλοκαίρι του 2027»
ΑΣ ΠΑΟΚ για Νέα Τούμπα: «Παραλάβαμε σχέδια και μελέτες, στόχος να αρχίσει το καλοκαίρι του 2027»
Η ενημέρωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μετά την συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΠΑΕ για την κατασκευή του νέου γηπέδου
Αντιπροσωπείαςτης ΠΑΕ ΠΑΟΚ συναντήθηκε με μέλη του ΔΣ του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΑΣ παραδόθηκαν σχέδια και μελέτες, υπενθυμίζοντας ότι στόχος είναι η έκδοση οικοδομικής άδειας για το νέο γήπεδο στα τέλη του 2026 και η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Εδώ και πολλούς μήνες είμαστε σε στενή επαφή με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με το θέμα της ανέγερσης του νέου γηπέδου μας στην Τούμπα.
Όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται συναντήσεις με τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ανταλλαγή εγγράφων.
Σ΄ αυτό το πλαίσιο παραλάβαμε και σήμερα, μελέτες και σχέδια, που προχωρούν και εξελίσσονται.
Στόχος, όπως έχει ειπωθεί και στην πρόσφατη παρουσίαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είναι στο τέλος του 2026 να κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και το καλοκαίρι του 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Εδώ και πολλούς μήνες είμαστε σε στενή επαφή με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με το θέμα της ανέγερσης του νέου γηπέδου μας στην Τούμπα.
Όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται συναντήσεις με τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ανταλλαγή εγγράφων.
Σ΄ αυτό το πλαίσιο παραλάβαμε και σήμερα, μελέτες και σχέδια, που προχωρούν και εξελίσσονται.
Στόχος, όπως έχει ειπωθεί και στην πρόσφατη παρουσίαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είναι στο τέλος του 2026 να κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και το καλοκαίρι του 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας».
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