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Παναθηναϊκός: Σε κατάμεστο γήπεδο ο αγώνας κόντρα στην Εφές - Aνακοίνωσαν sold out οι Τούρκοι
Παναθηναϊκός: Σε κατάμεστο γήπεδο ο αγώνας κόντρα στην Εφές - Aνακοίνωσαν sold out οι Τούρκοι
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης, που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό για την 9η αγωνιστική της EuroLeague
Σε μία ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα θα κληθεί να αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Αναντολού Εφές, καθώς η γηπεδούχος ομάδα ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για τη μεταξύ τους αναμέτρηση εξαντλήθηκαν.
Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται απόψε (30/10, 19:30) στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, με το Turkcell Basketball Development Center να αναμένεται κατάμεστο από περίπου 10.000 φίλους των γηπεδούχων.
Η Εφές ανακοίνωσε sold out για το μεγάλο παιχνίδι, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια δυνατή μπασκετική ατμόσφαιρα, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος δεν αποκλείεται να βρεθεί στο γήπεδο.
Ο Τούρκος προπονητής έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Εφές, με την οποία κατέκτησε δύο φορές την EuroLeague, ενώ μία φορά αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό.
Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται απόψε (30/10, 19:30) στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, με το Turkcell Basketball Development Center να αναμένεται κατάμεστο από περίπου 10.000 φίλους των γηπεδούχων.
Η Εφές ανακοίνωσε sold out για το μεγάλο παιχνίδι, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια δυνατή μπασκετική ατμόσφαιρα, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος δεν αποκλείεται να βρεθεί στο γήπεδο.
Ο Τούρκος προπονητής έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Εφές, με την οποία κατέκτησε δύο φορές την EuroLeague, ενώ μία φορά αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό.
🔥 EuroLeague gecesinde evimiz yine kapalı gişe! 👊 Panathinaikos AKTOR karşısında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde tüm biletler tükendi. Tribünde buluşuyoruz Anadolu Efesli! #SahayaHükmet #RuleTheCourt https://t.co/OYiF2SEwEv— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 30, 2026
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