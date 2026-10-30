Παναθηναϊκός: Σε κατάμεστο γήπεδο ο αγώνας κόντρα στην Εφές - Aνακοίνωσαν sold out οι Τούρκοι
SPORTS
Αναντολού Εφές Παναθηναϊκός EuroLeague sold out

Παναθηναϊκός: Σε κατάμεστο γήπεδο ο αγώνας κόντρα στην Εφές - Aνακοίνωσαν sold out οι Τούρκοι

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης, που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό για την 9η αγωνιστική της EuroLeague

Παναθηναϊκός: Σε κατάμεστο γήπεδο ο αγώνας κόντρα στην Εφές - Aνακοίνωσαν sold out οι Τούρκοι
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Σε μία ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα θα κληθεί να αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Αναντολού Εφές, καθώς η  γηπεδούχος ομάδα ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για τη μεταξύ τους αναμέτρηση εξαντλήθηκαν.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται απόψε (30/10, 19:30) στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, με το Turkcell Basketball Development Center να αναμένεται κατάμεστο από περίπου 10.000 φίλους των γηπεδούχων.

Η Εφές ανακοίνωσε sold out για το μεγάλο παιχνίδι, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια δυνατή μπασκετική ατμόσφαιρα, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος δεν αποκλείεται να βρεθεί στο γήπεδο. 

Ο Τούρκος προπονητής έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Εφές, με την οποία κατέκτησε δύο φορές την EuroLeague, ενώ μία φορά αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό.

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