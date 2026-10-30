Νέα προβλήματα τραυματισμών στην Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός οι Γιάντουνεν και Μαλεντόν
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Τεό Μαλεντόν Μίκαελ Γιάντουνεν Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague

Νέα προβλήματα τραυματισμών στην Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός οι Γιάντουνεν και Μαλεντόν

Άλλα δύο ονόματα παικτών προστέθηκαν στο απουσιολόγιο των Μαδριλένων, οι οποίοι στις 4 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό

Νέα προβλήματα τραυματισμών στην Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός οι Γιάντουνεν και Μαλεντόν
Με σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα θα υποδεχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου (21:45), στο πλαίσιο της EuroLeague, καθώς οι Μαδριλένοι βλέπουν το απουσιολόγιό τους να μεγαλώνει.

Η ισπανική ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, μετρώντας δέκα συνεχόμενες νίκες, ωστόσο τα διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών δημιουργούν σημαντικούς πονοκεφάλους στο τεχνικό επιτελείο ενόψει της αναμέτρησης με τους «πράσινους».

Τα τελευταία δυσάρεστα νέα αφορούν τους Μίκαελ Γιάντουνεν και Τεό Μαλεντόν, οι οποίοι προστέθηκαν στη λίστα των τραυματιών της Ρεάλ.



Πιο σοβαρή είναι η κατάσταση του Γιάντουνεν, ο οποίος υπέστη πλήρη ρήξη της πελματιαίας περιτονίας στο αριστερό πόδι. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Marca, ο Φινλανδός φόργουορντ αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα εννέα έως δώδεκα εβδομάδων, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Πρόβλημα προέκυψε και με τον Τεό Μαλεντόν. Ο Γάλλος γκαρντ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, με τις εξετάσεις να δείχνουν διάστρεμμα στο δεξί γόνατο. Η διάρκεια της απουσίας του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της αποκατάστασής του.


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Τα δύο νέα προβλήματα έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη επιβαρυμένο απουσιολόγιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ουσμάν Γκαρούμπα αντιμετωπίζει σοβαρό τραυματισμό και εκτιμάται πως θα χάσει σχεδόν ολόκληρη τη σεζόν, ενώ ο Γκάμπριελ Ντεκ θα χρειαστεί περίπου τέσσερις μήνες για να επιστρέψει, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στον ώμο.

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