The Basketball Show live: Οι μάχες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με Μιλάνο και Έφες, καλεσμένοι οι Μιχάλης Κακιούζης και Ανδρέας Πιστιόλης

Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν τα δεδομένα για τις ελληνικές ομάδες

Το «The Basketball Show» πιστό σε ένα ακόμα ραντεβού μεταφέρει και αναλύει όλα τα νέα της μπασκετικής επικαιρότητας.



Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν τα δεδομένα, με τους Γιώργο Πετρίδη και Μιχάλη Στεφάνου, να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού αντίστοιχα. Καλεσμένοι στην εκπομπή οι Μιχάλης Κακιούζης, Ανδρέας Πιστιόλης.