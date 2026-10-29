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Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Η ΕΟΚ κάλεσε τον Παναγιώτη Φασούλα να εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία στην ΕΟΕ
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Η ΕΟΚ κάλεσε τον Παναγιώτη Φασούλα να εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία στην ΕΟΕ
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με επίσημη ανακοίνωση της εξήγησε τα όσα έγιναν για την αντικατάσταση του Βαγγέλη Λιόλιου ως εκπροσώπου της ΕΟΚ
Μέσα στον κυκεώνα των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, προέκυψε και το ζήτημα της εκπροσώπησης της ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καθώς μέχρι πρότινος αυτόν τον ρόλο είχε ο (παραιτηθείς πλέον) πρόεδρος της Βαγγέλης Λιόλιος.
Με επίσημη ανακοίνωση της η ΕΟΕ ενημέρωσε για όλες τις κινήσεις που έχει κάνει από τη στιγμή που προέκυψε το συγκεκριμένο θέμα και αποκάλυψε ότι η ΕΟΚ κάλεσε τον αναπληρωματικό εκπρόσωπο της που δεν είναι άλλος από τον Παναγιώτη Φασούλα.
Aναλυτικά η ανακοίνωση Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής:
«Μακριά από σκοπιμότητες και δημιουργία εντυπώσεων, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) προχωρά στην πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Με απόλυτο σεβασμό στον ελληνικό αθλητισμό, στους αθλητές μας και στους φιλάθλους, παραθέτουμε την αλληλουχία των πρόσφατων γεγονότων που αποκαλύπτουν την πραγματικότητα, και επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αμφισβήτηση την θεσμική λειτουργία της Επιτροπής:
Ως γνωστόν, την Κυριακή 25-10-2026, απολογήθηκε στον ανακριτή ο έως τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) κ. Λιόλιος, η δε απόφαση της προσωρινής κράτησής του ελήφθη περί τις 10μ.μ. της ίδιας ημέρας.
Tην Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 ζήτησε με επιστολή της προς την ΕΟΚ επίσημη έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την εφεξής εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ.
Το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, η ΕΟΚ, απαντώντας στην επιστολή της ΕΟΕ, της γνωστοποίησε επισήμως, ότι ο κ. Λιόλιος είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου της και ότι είχε καλέσει τον αναπληρωματικό εκπρόσωπό της, κ. Παναγιώτη Φασούλα, να αναλάβει καθήκοντα, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας της 15.09.2024.
Καθίσταται, συνεπώς, σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενήργησε αμελλητί, σύμφωνα με το Καταστατικό της και την κείμενη νομοθεσία, τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και εξαντλώντας τα περιθώρια άσκησης των αρμοδιοτήτων της.»
Με επίσημη ανακοίνωση της η ΕΟΕ ενημέρωσε για όλες τις κινήσεις που έχει κάνει από τη στιγμή που προέκυψε το συγκεκριμένο θέμα και αποκάλυψε ότι η ΕΟΚ κάλεσε τον αναπληρωματικό εκπρόσωπο της που δεν είναι άλλος από τον Παναγιώτη Φασούλα.
Aναλυτικά η ανακοίνωση Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής:
«Μακριά από σκοπιμότητες και δημιουργία εντυπώσεων, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) προχωρά στην πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Με απόλυτο σεβασμό στον ελληνικό αθλητισμό, στους αθλητές μας και στους φιλάθλους, παραθέτουμε την αλληλουχία των πρόσφατων γεγονότων που αποκαλύπτουν την πραγματικότητα, και επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αμφισβήτηση την θεσμική λειτουργία της Επιτροπής:
Ως γνωστόν, την Κυριακή 25-10-2026, απολογήθηκε στον ανακριτή ο έως τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) κ. Λιόλιος, η δε απόφαση της προσωρινής κράτησής του ελήφθη περί τις 10μ.μ. της ίδιας ημέρας.
Tην Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 ζήτησε με επιστολή της προς την ΕΟΚ επίσημη έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την εφεξής εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ.
Το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, η ΕΟΚ, απαντώντας στην επιστολή της ΕΟΕ, της γνωστοποίησε επισήμως, ότι ο κ. Λιόλιος είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου της και ότι είχε καλέσει τον αναπληρωματικό εκπρόσωπό της, κ. Παναγιώτη Φασούλα, να αναλάβει καθήκοντα, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας της 15.09.2024.
Καθίσταται, συνεπώς, σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενήργησε αμελλητί, σύμφωνα με το Καταστατικό της και την κείμενη νομοθεσία, τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και εξαντλώντας τα περιθώρια άσκησης των αρμοδιοτήτων της.»
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