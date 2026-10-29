Η ΔΕΑΒ κάλεσε τον Παναθηναϊκό για το παιχνίδι με το Βόλο
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Παναθηναϊκός Βόλος ΔΕΑΒ Super League

Η ΔΕΑΒ κάλεσε τον Παναθηναϊκό για το παιχνίδι με το Βόλο

«Αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό» τονίζεται στην ανακοίνωση που έβγαλε η ΔΕΑΒ 

Η ΔΕΑΒ κάλεσε τον Παναθηναϊκό για το παιχνίδι με το Βόλο
Ο Παναθηναϊκός κλήθηκε από τη ΔΕΑΒ για τον αγώνα, που έγινε στο Βόλο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι πράσινοι είχαν επικρατήσει 1-0 με γκολ του Ντέσερς και η κλήση σε ακρόαση αφορά «σοβαρό φαινόμενο βίας» όπως ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ. 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής: «Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση, στις 03/11/2026, την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα από φιλάθλους της, στον περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 25/10/2026, για το πρωτάθλημα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, περιόδου 2026/2027

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

Στις κλήσεις βρίσκονται επίσης ο Αστέρας AKTOR και ο Γιάννης Κοντοές: «Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση, στις 04/11/2026, τον Προπονητή της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β΄, καθώς και την ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, λόγω της αντικειμενικής ευθύνης της, αναφορικά με φερόμενη παραβατική συμπεριφορά του πρώτου, συνιστάμενη σε πρόκληση-παρότρυνση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα ΑΠΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΑΕ – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β, στις 25/10/2026, στο ΔΑΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2026/2027.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025», αναφέρει η κλήση της Επιτροπής».

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