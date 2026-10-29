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Ολυμπιακός: Καθαρή η μαγνητική του Μιλουτίνοφ - Αμφίβολος ο Μοντέρο για το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο
Ολυμπιακός: Καθαρή η μαγνητική του Μιλουτίνοφ - Αμφίβολος ο Μοντέρο για το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο
Ο Σέρβος σέντερ δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, ενώ από την άλλη ο Δομινικανός γκαρντ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση κόντρα στην ιταλική ομάδα
Τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των Μιλουτίνοφ και Μοντέρο εξετάζει ο Ολυμπιακός, ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15).
Η ανησυχία γύρω από τον Σέρβο σέντερ υποχώρησε μετά τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, καθώς οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον Μιλουτίνοφ να κοιτάζει πλέον προς την επιστροφή του στη δράση, με την παρουσία του στο παιχνίδι απέναντι στους Ιταλούς να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.
Διαφορετική είναι η εικόνα στην περίπτωση του Γιαν Μοντέρο. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα και η συμμετοχή του στην προσεχή αναμέτρηση παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη.
Το τεχνικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων» παρακολουθεί την κατάστασή του, ωστόσο, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η απουσία του από το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες.
Η ανησυχία γύρω από τον Σέρβο σέντερ υποχώρησε μετά τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, καθώς οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον Μιλουτίνοφ να κοιτάζει πλέον προς την επιστροφή του στη δράση, με την παρουσία του στο παιχνίδι απέναντι στους Ιταλούς να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.
Διαφορετική είναι η εικόνα στην περίπτωση του Γιαν Μοντέρο. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα και η συμμετοχή του στην προσεχή αναμέτρηση παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη.
Το τεχνικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων» παρακολουθεί την κατάστασή του, ωστόσο, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η απουσία του από το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες.
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