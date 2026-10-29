Μπαρτζώκας για τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο: «Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί», δείτε βίντεο
Μπαρτζώκας για τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο: «Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί», δείτε βίντεο
Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην ερχόμενη αναμέτρηση με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο και στα στοιχεία που θα πρέπει να έχουν οι Πειραιώτες, προκειμένου να αναδειχθούν νικητές - Τζόουνς: «Θα είμαστε έτοιμοι»
Το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10) ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην Ελλάδα με το διπλό επί της Μπεσίκτας και σε λίγες ώρες θα αντιμετωπίσει στην Sunel Arena την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15), με στόχο το 2/2 στην διαβολοεβδομάδα της ΕuroLeague.
Για τη νίκη επί της Μπεσίκτας ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε: «Φυσικά και είμαστε ευχαριστημένοι Κανένα ματς στην Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο. Πόσο μάλλον όταν παίζεις εκτός έδρας και με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ομάδα μας. Έχουμε πολλές απουσίες. Το γεγονός βέβαια ότι και η Μπεσίκτας είχε απουσίες, ίσως μας διευκόλυνε μέσα στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Γενικά είχαμε ένα καλό αμυντικά παιχνίδι. Ήμασταν συγκεντρωμένοι. Πρέπει να μείνουμε στο ότι δείξαμε ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Μείναμε συγκεντρωμένοι και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Άρα η νίκη μας είναι πάρα πολύ σημαντική, όμως, την ξεχνάμε τόσο γρήγορα όσο θα ξεχνούσαμε και αν χάναμε».
Για την παρθενική παρουσία του Νίκου Πλώτα στην ΕuroLeague σχολίασε: «Κάθε παίκτης που φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει να είναι έτοιμος να συνεισφέρει σε νίκες και σε επιτυχίες. Φυσικά, να κάνει και τα λάθη, ειδικά όταν δεν έχει την εμπειρία. Εννοείται πως είμαστε πιο ανεκτικοί στους νέους παίκτες που δεν έχουν αυτή την εμπειρία. Όμως, η διάθεση που έδειξε στο παιχνίδι και η αμυντική του προσήλωση ήταν πολύ σημαντικά, για αυτό άλλωστε και αγωνίστηκε σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης».
Για το ματς της Παρασκευής (30/10) είπε: «Το Μιλάνο δεν ταξίδεψε. Είναι ήδη στην Αθήνα και έπαιξε μια μέρα νωρίτερα από εμάς. Άρα ίσως το ενεργειακό κομμάτι είναι ένας παράγοντας που θα παίξει ρόλο. Εμείς καλούμαστε μέσα στο ματς να κάνουμε ένα τέτοιο ροτέισον ώστε να παραμείνουμε φρέσκοι. Αν συνυπολογίσουμε και τις απουσίες που έχουμε ειδικά στην περιφέρεια, ίσως είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού. Νομίζω, όμως, πως είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τον αγώνα με την ίδια σοβαρότητα. Το Μιλάνο, παρότι βαθμολογικά δεν έχει συγκομιδή αξιοπρόσεκτη, είναι μια ομάδα με ταλέντο, εμπειρία και καλή προπονητική κατεύθυνση. Το γεγονός ότι στο εκτός ματς με τον Παναθηναϊκό το αποτέλεσμα κρίθηκε στην μία κατοχή, δείχνει τις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Είναι σημαντικό για εμάς να προσεγγίσουμε το παιχνίδι ξεχνώντας τι έγινε πριν και τι θα γίνει μετά. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, να μείνουμε στο πλάνο μας και να δούμε ποιους έχουμε. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποιος παίκτης που θα μπορεί να μας βοηθήσει και αναφέρομαι στους Μιλουτίνοφ ή Φουρνιέ . Επίσης, αν ο Κόντσαρ θα μπορεί να είναι αύριο στην 12άδα. Θέλω να πω πως αυτή τη στιγμή έχουμε 2-3 ανοικτά μέτωπα. Όμως, σε κάθε περίπτωση με όποιους κι αν κατέβουμε, θα πρέπει να παίξουμε ως Ολυμπιακός».
Τζόουνς: «Θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας μπάσκετ»
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Τουρκία, ωστόσο, οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ έκαναν εκπληκτική δουλειά στη ρακέτα και κάλυψαν απόλυτα την απουσία του.
«Μας έλειψε ο Νίκολα, όμως, εγώ και ο Ντόντα βγήκαμε μπροστά, κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Η μπάλα έφτασε στα χέρια μας και βάλαμε τα καλάθια», δήλωσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Θέμα ενέργειας ενόψει του αγώνα με την Μιλάνο δεν τίθεται για τον Αμερικανό σέντερ, παρά το γεγονός ότι η αποστολή επέστρεψε από την Τουρκία στην Ελλάδα το μεσημέρι της Πέμπτης.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είναι δεδομένος πως έχουμε την ενέργεια που απαιτείται για τον αγώνα με την Αρμάνι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γυρίσαμε στην Ελλάδα, θα κάνουμε recovery, θα ξεκουραστούμε και θα είμαστε έτοιμοι για την αναμέτρηση της Παρασκευής».
Αναφερόμενος στο τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο τόνισε: «Θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας στυλ μπάσκετ. Να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα, να παίξουμε καλή άμυνα και παράλληλα να το απολαύσουμε».
Για το γεγονός ότι θα βρεθεί αντίπαλος με τον Άλεκ Πίτερς, σχολίασε: «Είμαστε οι πρωταθλητές! Χαίρομαι που θα παίξω εναντίον του. Είναι πάντα ωραίο να συναντάς παλιούς συμπαίκτες σου. Ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα».
Για τη νίκη επί της Μπεσίκτας ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε: «Φυσικά και είμαστε ευχαριστημένοι Κανένα ματς στην Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο. Πόσο μάλλον όταν παίζεις εκτός έδρας και με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ομάδα μας. Έχουμε πολλές απουσίες. Το γεγονός βέβαια ότι και η Μπεσίκτας είχε απουσίες, ίσως μας διευκόλυνε μέσα στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Γενικά είχαμε ένα καλό αμυντικά παιχνίδι. Ήμασταν συγκεντρωμένοι. Πρέπει να μείνουμε στο ότι δείξαμε ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Μείναμε συγκεντρωμένοι και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Άρα η νίκη μας είναι πάρα πολύ σημαντική, όμως, την ξεχνάμε τόσο γρήγορα όσο θα ξεχνούσαμε και αν χάναμε».
Για την παρθενική παρουσία του Νίκου Πλώτα στην ΕuroLeague σχολίασε: «Κάθε παίκτης που φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει να είναι έτοιμος να συνεισφέρει σε νίκες και σε επιτυχίες. Φυσικά, να κάνει και τα λάθη, ειδικά όταν δεν έχει την εμπειρία. Εννοείται πως είμαστε πιο ανεκτικοί στους νέους παίκτες που δεν έχουν αυτή την εμπειρία. Όμως, η διάθεση που έδειξε στο παιχνίδι και η αμυντική του προσήλωση ήταν πολύ σημαντικά, για αυτό άλλωστε και αγωνίστηκε σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης».
Για το ματς της Παρασκευής (30/10) είπε: «Το Μιλάνο δεν ταξίδεψε. Είναι ήδη στην Αθήνα και έπαιξε μια μέρα νωρίτερα από εμάς. Άρα ίσως το ενεργειακό κομμάτι είναι ένας παράγοντας που θα παίξει ρόλο. Εμείς καλούμαστε μέσα στο ματς να κάνουμε ένα τέτοιο ροτέισον ώστε να παραμείνουμε φρέσκοι. Αν συνυπολογίσουμε και τις απουσίες που έχουμε ειδικά στην περιφέρεια, ίσως είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού. Νομίζω, όμως, πως είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τον αγώνα με την ίδια σοβαρότητα. Το Μιλάνο, παρότι βαθμολογικά δεν έχει συγκομιδή αξιοπρόσεκτη, είναι μια ομάδα με ταλέντο, εμπειρία και καλή προπονητική κατεύθυνση. Το γεγονός ότι στο εκτός ματς με τον Παναθηναϊκό το αποτέλεσμα κρίθηκε στην μία κατοχή, δείχνει τις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Είναι σημαντικό για εμάς να προσεγγίσουμε το παιχνίδι ξεχνώντας τι έγινε πριν και τι θα γίνει μετά. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, να μείνουμε στο πλάνο μας και να δούμε ποιους έχουμε. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποιος παίκτης που θα μπορεί να μας βοηθήσει και αναφέρομαι στους Μιλουτίνοφ ή Φουρνιέ . Επίσης, αν ο Κόντσαρ θα μπορεί να είναι αύριο στην 12άδα. Θέλω να πω πως αυτή τη στιγμή έχουμε 2-3 ανοικτά μέτωπα. Όμως, σε κάθε περίπτωση με όποιους κι αν κατέβουμε, θα πρέπει να παίξουμε ως Ολυμπιακός».
Τζόουνς: «Θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας μπάσκετ»
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Τουρκία, ωστόσο, οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ έκαναν εκπληκτική δουλειά στη ρακέτα και κάλυψαν απόλυτα την απουσία του.
«Μας έλειψε ο Νίκολα, όμως, εγώ και ο Ντόντα βγήκαμε μπροστά, κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Η μπάλα έφτασε στα χέρια μας και βάλαμε τα καλάθια», δήλωσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Θέμα ενέργειας ενόψει του αγώνα με την Μιλάνο δεν τίθεται για τον Αμερικανό σέντερ, παρά το γεγονός ότι η αποστολή επέστρεψε από την Τουρκία στην Ελλάδα το μεσημέρι της Πέμπτης.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είναι δεδομένος πως έχουμε την ενέργεια που απαιτείται για τον αγώνα με την Αρμάνι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γυρίσαμε στην Ελλάδα, θα κάνουμε recovery, θα ξεκουραστούμε και θα είμαστε έτοιμοι για την αναμέτρηση της Παρασκευής».
Αναφερόμενος στο τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο τόνισε: «Θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας στυλ μπάσκετ. Να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα, να παίξουμε καλή άμυνα και παράλληλα να το απολαύσουμε».
Για το γεγονός ότι θα βρεθεί αντίπαλος με τον Άλεκ Πίτερς, σχολίασε: «Είμαστε οι πρωταθλητές! Χαίρομαι που θα παίξω εναντίον του. Είναι πάντα ωραίο να συναντάς παλιούς συμπαίκτες σου. Ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα».
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