Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ρεν για το Εuropa League
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Ολυμπιακός Ανακοίνωση Εισιτήρια Ρεν Europa League

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ρεν για το Εuropa League

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την γαλλική ομάδα για τη League Phase του Europa League

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ρεν για το Εuropa League
Την Τετάρτη (4/11, 17:30) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ρεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Eνόψει της αναμέτρησης η πειραϊκή ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για την ημέρα και την ώρα που θα τεθούν στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια του αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League απέναντι στην Stade Rennais, που θα διεξαχθεί στο «Roazhon Park» την Τετάρτη 04/11/2026 στις 16:30 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω Internet (www.olympiacos.org) από την Πέμπτη 29/10 και ώρα 17:00 έως την Παρασκευή 30/10 στις 16:00 ή έως την εξάντλησή τους, (με δικαίωμα αγοράς ενός {1} εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στο Ρεν).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα από άλλο φίλαθλο, θα ακυρώνεται το εισιτήριο χωρίς προειδοποίηση.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός που προσωποποιήθηκε στο Gov.gr wallet κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η χώρα διαμονής.

Αρχικά δεν θα λαμβάνεται εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.

Σε δεύτερο χρόνο οι φίλαθλοι θα ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής των εισιτηρίων, όπως θα οριστεί από την Γαλλική αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.

Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους, την Παρασκευή 30/10 στις 17:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία για τους φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η χώρα διαμονής και η κάρτα φίλαθλου του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 22€ και 75€ για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας VIP & VVIP».

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