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Ο Γκριεζμάν λάμπει στο MLS: Γκολ, ασίστ και ιστορικές επιδόσεις με την Ορλάντο Σίτι, δείτε βίντεο
Ο Γκριεζμάν λάμπει στο MLS: Γκολ, ασίστ και ιστορικές επιδόσεις με την Ορλάντο Σίτι, δείτε βίντεο
Ο Γάλλος επιθετικός διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του, γράφοντας ιστορία στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ
Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι στο MLS, αποδεικνύοντας πως παραμένει ένας από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του.
Ο Γάλλος διεθνής άφησε την Ατλέτικο Μαδρίτης για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο αμερικανικό πρωτάθλημα και μέχρι στιγμής δικαιώνει τις προσδοκίες, αποτελώντας τον μεγάλο πρωταγωνιστή της ομάδας του.
Στην αναμέτρηση με το Σικάγο, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, ο 35χρονος μεσοεπιθετικός είχε καθοριστική συμβολή στο αποτέλεσμα. Με ένα εντυπωσιακό μακρινό σουτ βρήκε δίχτυα, ενώ δημιούργησε και το δεύτερο γκολ της Ορλάντο Σίτι, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.
Παράλληλα, η ομάδα του διεύρυνε το αήττητο σερί της στα πέντε παιχνίδια, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την εξασφάλιση μιας θέσης στα playoffs της διοργάνωσης.
Ο Γκριεζμάν διανύει ένα εξαιρετικό διάστημα, έχοντας σκοράρει έξι φορές στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις του, βρίσκοντας δίχτυα σε κάθε μία από αυτές. Η συνολική του συγκομιδή ανέρχεται πλέον σε 14 γκολ και οκτώ ασίστ, αριθμοί που αποτυπώνουν την τεράστια επιρροή του στο παιχνίδι της Ορλάντο Σίτι.
Οι επιδόσεις του, μάλιστα, συνοδεύονται από σημαντικά ατομικά επιτεύγματα. Ο Γάλλος έγινε ο δεύτερος ταχύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του MLS που έφτασε τις 20 συμμετοχές σε γκολ, είτε ως σκόρερ είτε ως δημιουργός.
Επιπλέον, μπήκε σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ παικτών, καθώς έγινε μόλις ο τέταρτος στην ιστορία του πρωταθλήματος που καταγράφει τουλάχιστον ένα γκολ ή μία ασίστ σε 12 διαδοχικούς αγώνες της κανονικής περιόδου.
Πρόκειται για ένα σερί που αποτελεί το μεγαλύτερο στη φετινή διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας πως ο Γκριεζμάν έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του MLS.
Ο Γάλλος διεθνής άφησε την Ατλέτικο Μαδρίτης για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο αμερικανικό πρωτάθλημα και μέχρι στιγμής δικαιώνει τις προσδοκίες, αποτελώντας τον μεγάλο πρωταγωνιστή της ομάδας του.
Στην αναμέτρηση με το Σικάγο, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, ο 35χρονος μεσοεπιθετικός είχε καθοριστική συμβολή στο αποτέλεσμα. Με ένα εντυπωσιακό μακρινό σουτ βρήκε δίχτυα, ενώ δημιούργησε και το δεύτερο γκολ της Ορλάντο Σίτι, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.
Stop that right now, Griezmann 😱 Orlando up 2-0! https://t.co/GnnV9g9n1f— Major League Soccer (@MLS) October 29, 2026
Παράλληλα, η ομάδα του διεύρυνε το αήττητο σερί της στα πέντε παιχνίδια, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την εξασφάλιση μιας θέσης στα playoffs της διοργάνωσης.
Ο Γκριεζμάν διανύει ένα εξαιρετικό διάστημα, έχοντας σκοράρει έξι φορές στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις του, βρίσκοντας δίχτυα σε κάθε μία από αυτές. Η συνολική του συγκομιδή ανέρχεται πλέον σε 14 γκολ και οκτώ ασίστ, αριθμοί που αποτυπώνουν την τεράστια επιρροή του στο παιχνίδι της Ορλάντο Σίτι.
Οι επιδόσεις του, μάλιστα, συνοδεύονται από σημαντικά ατομικά επιτεύγματα. Ο Γάλλος έγινε ο δεύτερος ταχύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του MLS που έφτασε τις 20 συμμετοχές σε γκολ, είτε ως σκόρερ είτε ως δημιουργός.
Επιπλέον, μπήκε σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ παικτών, καθώς έγινε μόλις ο τέταρτος στην ιστορία του πρωταθλήματος που καταγράφει τουλάχιστον ένα γκολ ή μία ασίστ σε 12 διαδοχικούς αγώνες της κανονικής περιόδου.
Πρόκειται για ένα σερί που αποτελεί το μεγαλύτερο στη φετινή διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας πως ο Γκριεζμάν έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του MLS.
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