The Football Show live: Ο δικαιωμένος Λίσι και ο προβληματισμένος Νίκολιτς, ο ανεβασμένος ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός που συνεχίζει με νίκες

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος

Στο «The Football Show» της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου: Υπάρχει… ζωή στον πλανήτη ΠΑΟΚ. Η μεγάλη νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο ντέρμπι Κυπέλλου των Δικεφάλων, στο… μικροσκόπιο.



Ο δικαιωμένος Αλέσιο Λίσι και ο προβληματισμένος Μάρκο Νίκολιτς. Η κατάσταση στην Ένωση ενόψει του ντέρμπι με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.



Οι «πράσινοι» μπήκαν κι αυτοί στην τελική ευθεία για το μεγάλο ματς της Κυριακής, με την ψυχολογία ανεβασμένη μετά τη νίκη τους επί του Άρη για το Κύπελλο Ελλάδας.



Σε σταθερή ανοδική πορεία ο Ολυμπιακός που συνέχισε να βαδίζει τον… δρόμο των νικών.



Και όλα τα νέα από τα στρατόπεδα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.



Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.



Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό



Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.

29.10.2026, 11:23 Thema Insights Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά. Η δύναμη της ευχής Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω Το μέλλον του περιβάλλοντος Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.