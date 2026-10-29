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Το debate τελείωσε: Ρονάλντο πάνω από τον Μέσι
Το debate τελείωσε: Ρονάλντο πάνω από τον Μέσι
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επικράτησε του Λιονέλ Μέσι σε μια ξεχωριστή ψηφοφορία της France Football, με τους φιλάθλους να επιλέγουν την καλύτερη χρονιά ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα
Μία ακόμη διάκριση πρόσθεσε στο εντυπωσιακό βιογραφικό του ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος άφησε πίσω του τον μεγάλο του αντίπαλο, Λιονέλ Μέσι, στην ψηφοφορία για το Ballon d’Or of All Time (B.O.A.T.).
Η πρωτοβουλία της France Football πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την καθιέρωση της Χρυσής Μπάλας, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να επιλέξουν την κορυφαία χρονιά στην ιστορία των νικητών του θεσμού.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κατέκτησε την πρώτη θέση χάρη στις εκπληκτικές εμφανίσεις του το 2008 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν πανηγύρισε την πρώτη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.
Εκείνη τη σεζόν, ο Ρονάλντο είχε σημειώσει 42 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, οδηγώντας την ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην κατάκτηση τόσο της Premier League όσο και του Champions League.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Λιονέλ Μέσι για το 2012, τη χρονιά κατά την οποία ο Αργεντινός είχε πετύχει το ασύλληπτο ρεκόρ των 91 γκολ σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ξανά ο Ρονάλντο, αυτή τη φορά για τις εμφανίσεις του το 2017 με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
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Η πρωτοβουλία της France Football πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την καθιέρωση της Χρυσής Μπάλας, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να επιλέξουν την κορυφαία χρονιά στην ιστορία των νικητών του θεσμού.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κατέκτησε την πρώτη θέση χάρη στις εκπληκτικές εμφανίσεις του το 2008 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν πανηγύρισε την πρώτη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.
Εκείνη τη σεζόν, ο Ρονάλντο είχε σημειώσει 42 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, οδηγώντας την ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην κατάκτηση τόσο της Premier League όσο και του Champions League.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Λιονέλ Μέσι για το 2012, τη χρονιά κατά την οποία ο Αργεντινός είχε πετύχει το ασύλληπτο ρεκόρ των 91 γκολ σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ξανά ο Ρονάλντο, αυτή τη φορά για τις εμφανίσεις του το 2017 με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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