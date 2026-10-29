Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βόλος-Ατρόμητος για το Κύπελλο και τους αγώνες της Euroleague
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βόλος-Ατρόμητος για το Κύπελλο και τους αγώνες της Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά στις 18:00 με τον Βόλος Εlabet να υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
Στη Euroleague, ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου στις 21:00, στις 21:05 η Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρί και τέλος στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης τη Φενέρμπαχτσε.
Στη Euroleague, ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου στις 21:00, στις 21:05 η Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρί και τέλος στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης τη Φενέρμπαχτσε.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις
- 18:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | Βόλος – Ατρόμητος (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)
- 18:30 Magenta Sport 4 | Ατλάντα Ντριμ – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις (WNBA Finals)
- 19:30 Magenta Sport 2 | Φροζινόνε – Λέτσε (Serie A)
- 21:00 Novasports Start | Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague)
- 21:05 Novasports 4HD | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί (EuroLeague)
- 21:45 Novasports Prime | Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague)
- 21:45 Magenta Sport 1 | Φιορεντίνα – Αταλάντα (Serie A)
- 22:00 Mega News | Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν (UEFA Women’s Champions League)
- 22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε (League Cup Πορτογαλίας)
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