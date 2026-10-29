Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βόλος-Ατρόμητος για το Κύπελλο και τους αγώνες της Euroleague
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βόλος-Ατρόμητος για το Κύπελλο και τους αγώνες της Euroleague

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βόλος-Ατρόμητος για το Κύπελλο και τους αγώνες της Euroleague
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά στις 18:00 με τον Βόλος Εlabet να υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Στη Euroleague, ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου στις 21:00, στις 21:05 η Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρί και τέλος στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης τη Φενέρμπαχτσε.

  • Οι αθλητικές μεταδόσεις
  • 18:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | Βόλος – Ατρόμητος (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)
  • 18:30 Magenta Sport 4 | Ατλάντα Ντριμ – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις (WNBA Finals)
  • 19:30 Magenta Sport 2 | Φροζινόνε – Λέτσε (Serie A)
  • 21:00 Novasports Start | Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague)
  • 21:05 Novasports 4HD | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί (EuroLeague)
  • 21:45 Novasports Prime | Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague)
  • 21:45 Magenta Sport 1 | Φιορεντίνα – Αταλάντα (Serie A)
  • 22:00 Mega News | Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν (UEFA Women’s Champions League)
  • 22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε (League Cup Πορτογαλίας)

Thema Insights

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.

Η δύναμη της ευχής

Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω

Το μέλλον του περιβάλλοντος

Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης