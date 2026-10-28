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Ρίγα - Μύκονος 88-91: Νίκη με επική ανατροπή για τους Νησιώτες
Ρίγα - Μύκονος 88-91: Νίκη με επική ανατροπή για τους Νησιώτες
Με τον Ζερμέιν Λοβ και τον Ντέβιν Κάναντι η Μύκονος επικράτησε (91-88) της Ρίγα στην «Komandas Sporta Spelu Halle» και παραμένει αήττητη (4-0) στο FIBA Europe Cup
Η Μύκονος με τεράστια ψυχικά αποθέματα και τους Ζερμέιν Λοβ και Ντέβιν Κάναντι να πραγματοποιούν σπουδαία εμφάνιση έκανε τη μεγάλη ανατροπή κερδίζοντας τη Ρίγα (91-88) στην Komandas Sporta Spelu Halle και έκανε το 4-0 διατηρώντας το αήττητο στο FIBA Europe Cup.
Με τον Λοβ να έχει 19 πόντους και 6 ασίστ και τον Κάναντι να έχει 17 πόντους και 2 ριμπάουντ οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου έκαναν τη μεγάλη ανατροπή στην τελευταία περίοδο και με το επιμέρους 16-33 πήραν τη νίκη.
Από τους Λετονούς ξεχώρισε ο Λουίς Ροντρίγκες που σημείωσε 19 πόντους και ο Ματ Ρότζερς με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Ρίγα-Μύκονος: Ο αγώνας
Η Μύκονος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης βρέθηκε πίσω στο σκορ (26-20 στο 10'), καθώς οι Λετονοί είχαν επιβάλλει τον ρυθμό τους (35-22 στο 12.20''). Με τους Λοβ και Φάντερμπεργκ να σκοράρουν πλησίασε (39-33 στο 16'), αλλά οι γηπεδούχοι έχοντας ρυθμό μπόρεσαν να ανοίξουν το σκορ (46-34 στο 18.30'') με τον Κάλεμπ Άσμπερι και το ημίχρονο έκλεισε στο +7 (47-40 στο 20') για τη Ρίγα.
Η Μύκονος στο δεύτερο ημίχρονο παρότι βελτίωσε την απόδοση της παίρνοντας πόντους από τον Φάντερμπεργκ βρέθηκε στο -13 (70-57 στο 30').
Στην τελευταία περίοδο πιέζοντας πολύ στην άμυνα και με το επιμέρους σκορ 16-33 η Μύκονος... έκλεψε τη νίκη με τον Ζερμέιν Λοβ να σημειώνει το μεγάλο σουτ τριών πόντων (88-90) στα 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και τον Ντέβιν Κάναντι να ευστοχεί σε 1/2 ελεύθερες βολές στη λήξη της αναμέτρησης, καθώς οι Λετονοί έχασαν τη μπάλα με τον Τζόρνταν Σιρς...
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… στην τελευταία περίοδο η Μύκονος έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 16-33 και με τον Ζερμέιν Λοβ και τον Ντέβιν Κάναντι «καθάρισε την μπουγάδα» για τους νησιώτες παίζοντας πολύ καλή άμυνα.
MVP O… Ζερμέιν Λοβ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 32:39 λεπτά συμμετοχής.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ντέβιν Κάναντι (17 πόντους, 2 ριμπάουντ) και Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ (11 πόντους, 10 ριμπάουντ).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Άιγκαρς Σκέλε με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 31:13 λεπτά συμμετοχής ήταν μακράν ο κορυφαίος της Ρίγα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Έλιαχ Τσάιλντς που τελείωσε τον αγώνα με 2 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 19:47 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 41 ριμπάουντ της Μυκόνου έναντι των 32 της Ρίγα έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην μεγάλη ανατροπή που έκανε η ελληνική ομάδα.
Με τον Λοβ να έχει 19 πόντους και 6 ασίστ και τον Κάναντι να έχει 17 πόντους και 2 ριμπάουντ οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου έκαναν τη μεγάλη ανατροπή στην τελευταία περίοδο και με το επιμέρους 16-33 πήραν τη νίκη.
Από τους Λετονούς ξεχώρισε ο Λουίς Ροντρίγκες που σημείωσε 19 πόντους και ο Ματ Ρότζερς με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Ρίγα-Μύκονος: Ο αγώνας
Η Μύκονος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης βρέθηκε πίσω στο σκορ (26-20 στο 10'), καθώς οι Λετονοί είχαν επιβάλλει τον ρυθμό τους (35-22 στο 12.20''). Με τους Λοβ και Φάντερμπεργκ να σκοράρουν πλησίασε (39-33 στο 16'), αλλά οι γηπεδούχοι έχοντας ρυθμό μπόρεσαν να ανοίξουν το σκορ (46-34 στο 18.30'') με τον Κάλεμπ Άσμπερι και το ημίχρονο έκλεισε στο +7 (47-40 στο 20') για τη Ρίγα.
Η Μύκονος στο δεύτερο ημίχρονο παρότι βελτίωσε την απόδοση της παίρνοντας πόντους από τον Φάντερμπεργκ βρέθηκε στο -13 (70-57 στο 30').
Στην τελευταία περίοδο πιέζοντας πολύ στην άμυνα και με το επιμέρους σκορ 16-33 η Μύκονος... έκλεψε τη νίκη με τον Ζερμέιν Λοβ να σημειώνει το μεγάλο σουτ τριών πόντων (88-90) στα 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και τον Ντέβιν Κάναντι να ευστοχεί σε 1/2 ελεύθερες βολές στη λήξη της αναμέτρησης, καθώς οι Λετονοί έχασαν τη μπάλα με τον Τζόρνταν Σιρς...
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… στην τελευταία περίοδο η Μύκονος έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 16-33 και με τον Ζερμέιν Λοβ και τον Ντέβιν Κάναντι «καθάρισε την μπουγάδα» για τους νησιώτες παίζοντας πολύ καλή άμυνα.
MVP O… Ζερμέιν Λοβ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 32:39 λεπτά συμμετοχής.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ντέβιν Κάναντι (17 πόντους, 2 ριμπάουντ) και Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ (11 πόντους, 10 ριμπάουντ).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Άιγκαρς Σκέλε με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 31:13 λεπτά συμμετοχής ήταν μακράν ο κορυφαίος της Ρίγα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Έλιαχ Τσάιλντς που τελείωσε τον αγώνα με 2 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 19:47 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 41 ριμπάουντ της Μυκόνου έναντι των 32 της Ρίγα έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην μεγάλη ανατροπή που έκανε η ελληνική ομάδα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-20, 47-40, 70-57, 88-91.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Πηγή:www.gazzetta.gr
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