ΑΕΛ-OΦΗ 1-0: Εντυπωσιακοί οι Θεσσαλοί νίκησαν τον Κυπελλούχο και φουλάρουν για 8άδα, δείτε βίντεο

Η ΑΕΛ με... σουπερλιγκάτη εμφάνιση, επικράτησε στη Λάρισα με 1-0 του Κυπελλούχου ΟΦΗ και έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος





Οι Βυσσινί με την πρώτη τους νίκη στη League Phase έπιασαν Άρη, Κηφισιά Tutu Deals, Αστέρα AKTOR και τους Κρητικούς στους 4 βαθμούς. Την τελευταία αγωνιστική η ο ομάδα της Λάρισας θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά Tutu Deals στη Λεωφόρο, ενώ ο Όμιλος θα υποδεχτεί τον Βόλο Elabet.







Ανώτερος ο ΟΦΗ, δοκάρι ο Κωστούλας





Μόλις στο 3ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με διαγώνιο σουτ του Θεοδοσουλάκη αλλά ο Μελίσσας μπλόκαρε και δύο λεπτά αργότερα, στο 5', ο Μπόρχα Γκονθάλεθ αστόχησε με εντυπωσιακό βολέ από διαγώνια θέση.



Στο 12' ο Μπόρχα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κωστούλας αστόχησε με κεφαλιά. Στο 18' ήταν ο Αποστολάκης που εκτέλεσε το κόρνερ, ο νεαρός στόπερ πήρε εκ νέου την κεφαλιά, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.



Κλείσιμο



Στο 37' ο Κόντρο «έσπασε» την μπάλα με τακουνάκι στον Μπόρχα, ο οποίος αστόχησε με συρτό σουτ. Λίγο πριν την ανάπαυλα οι Λαρισαίοι προσπάθησαν να απειλήσουν με το σουτ του Νίτσου και ο Λίλο μπλόκαρε.



Ο Νίτσος «τιμώρησε» το λάθος, πίεσε χωρίς αποτέλεσμα ο ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ μπήκε στο δεύτερο μέρος με καλή στιγμή για να προηγηθεί, στο 47', όταν ο Αθανασίου έκανε ωραίο γύρισμα από τα αριστερά, ο Κόντρο πλάσαρε στην κίνηση και ο Μελίσσας απέκρουσε σε κόρνερ.



Νίκη ψυχολογίας και μετάλλου για την ΑΕΛ ! Οι Βυσσινί, μπορεί να αγωνίζονται την τρέχουσα σεζόν στη Superbet Super League 2, όμως ήταν ανταγωνιστικοί στον εντός έδρας αγώνα με τον Κυπελλούχο και Ευρωπαίο ΟΦΗ, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν με 1-0.Οι Βυσσινί με την πρώτη τους νίκη στη League Phase έπιασαν Άρη, Κηφισιά Tutu Deals, Αστέρα AKTOR και τους Κρητικούς στους 4 βαθμούς. Την τελευταία αγωνιστική η ο ομάδα της Λάρισας θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά Tutu Deals στη Λεωφόρο, ενώ ο Όμιλος θα υποδεχτεί τον Βόλο Elabet.Ανώτερος ο ΟΦΗ, δοκάρι ο ΚωστούλαςΌπως ήταν αναμενόμενο, με βάση τη διαφορά επιπέδου και κατηγορία των δύο ομάδων, ο ΟΦΗ ήταν ανώτερος από το πρώτο μέρος και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων.Μόλις στο 3ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με διαγώνιο σουτ του Θεοδοσουλάκη αλλά ο Μελίσσας μπλόκαρε και δύο λεπτά αργότερα, στο 5', ο Μπόρχα Γκονθάλεθ αστόχησε με εντυπωσιακό βολέ από διαγώνια θέση.Στο 12' ο Μπόρχα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κωστούλας αστόχησε με κεφαλιά. Στο 18' ήταν ο Αποστολάκης που εκτέλεσε το κόρνερ, ο νεαρός στόπερ πήρε εκ νέου την κεφαλιά, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.Στο 19' ο Θεοδοσουλάκης έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση και σούταρε άστοχα, ενώ στο 25' και στο 31' ο Χατζηγιοβάνης και ο Αποστολάκης δεν βρήκαν εστία με σουτ εκτός περιοχής.Στο 37' ο Κόντρο «έσπασε» την μπάλα με τακουνάκι στον Μπόρχα, ο οποίος αστόχησε με συρτό σουτ. Λίγο πριν την ανάπαυλα οι Λαρισαίοι προσπάθησαν να απειλήσουν με το σουτ του Νίτσου και ο Λίλο μπλόκαρε.Ο Νίτσος «τιμώρησε» το λάθος, πίεσε χωρίς αποτέλεσμα ο ΟΦΗΟ ΟΦΗ μπήκε στο δεύτερο μέρος με καλή στιγμή για να προηγηθεί, στο 47', όταν ο Αθανασίου έκανε ωραίο γύρισμα από τα αριστερά, ο Κόντρο πλάσαρε στην κίνηση και ο Μελίσσας απέκρουσε σε κόρνερ.

Η ΑΕΛ Novibet βρήκε τη στιγμή της στο 52ο λεπτό. Λάθος του Μπόρχα, από κόντρα στον Παρρά η μπάλα στρώθηκε στον Νίτσο, ο οποίος πλάσαρε τον Λίλο για το 1-0 και έβαλε... φωτιά στην εξέδρα, με το πρώτο του γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο.



Οι Κρητικοί έχασαν τη συγκέντρωση τους στα επόμενα λεπτά κι έκαναν εύκολα λάθη στην άμυνα. Σε ένα εξ αυτών, στο 59', έπειτα από αδράνεια του Αθανασίου ο Γκρόζος έπιασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής και ο Λίλο απέκρουσε.



Στη συνέχεια οι Κυπελλούχοι πίεσαν στην προσπάθεια τους να ισοφαρίσουν, αναγκάζοντας τους Λαρισαίους σε παθητικό ρόλο. Στο 69' ο Μελίσσας απέκρουσε εντυπωσιακά το μακρινό σουτ του Κωστούλα. Ο κίπερ των Βυσσινί ήταν σε εξαιρετική βραδιά, καθώς είχε απαντήσεις και στα δυνατά σουτ των Αθανασίου (77') και Νους (90'), ενώ ενδιάμεσα, στο 85', ο Νους αστόχησε με κεφαλιά εξ επαφής.



Oι φιλοξενούμενοι πίεσαν μέχρι τέλους και στο 90+4' ο Αϊτόρ αστόχησε με σουτ μέσα από την περιοχή και στη συνέχεια ο Νους δεν βρήκε εστία με κεφαλιά και το 1-0 της ΑΕΛ έμεινε μέχρι τέλους.



ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελίσσας, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Καραγιαννίδης (66' Ρισβάνης), Αγαπάκης (78' Σάκιτς), Λέλεκας, Ζτούπης, Παπαγεωργίου (61' Τσιγγάρας), Αντράντα (61' Κωνσταντακόπουλος), Παρράς, Νίτσος (66' Νταμπίζας).



ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας, Νικολάου, Γκονθάλεθ (74' Ανδρούτσος), Καινουργιάκης (78' Αϊτόρ), Κανελλόπουλος (46' Αθανασίου), Καραχάλιος, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης (46' Νους), Χατζηγιοβάνης (61' Φούντας), Κόντρο.

28.10.2026, 21:52 Thema Insights Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά. Η δύναμη της ευχής Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω Το μέλλον του περιβάλλοντος Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.