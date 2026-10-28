Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Αλγουαθίλ: Με σοβαρότητα ήρθε η 8η σερί νίκη, τα παιδιά της Ακαδημίας να δουλέψουν για να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας
Αλγουαθίλ: Με σοβαρότητα ήρθε η 8η σερί νίκη, τα παιδιά της Ακαδημίας να δουλέψουν για να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας
Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το 2-0 επί της Μαρκό
Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μαρκό εκτός έδρας με 2-0, για τον θεσμό του Κυπέλλου και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας και στάθηκε στα παιδιά της Ακαδημίας που χτυπούν την πόρτα της πρώτης ομάδας.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλγουαθίλ
Άλλη μία νίκη και με μηδέν στην άμυνα τι κρατάτε από το ματς;
«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών μου και είμαι χαρούμενος για τον κόσμο που ήταν πάλι στο πλευρό μας παρά το γεγονός ότι παίζαμε εκτός έδρας. Πιο πολύ απ’ όλα όμως είμαι χαρούμενος γιατί παρότι παίζαμε με μία ομάδα της δεύτερης κατηγορίας δείξαμε τον απαιτούμενο σεβασμό. Ήμασταν σοβαροί και συνεπείς και καταφέραμε να πάρουμε την όγδοη συνεχόμενη νίκη χωρίς να δεχτούμε γκολ. Θα σας πω όμως και πάλι ότι όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν και πλέον κοιτάμε τη συνέχεια».
Δύο λόγια για τους νέους παίκτες που αγωνίστηκαν, πρώτο ματς του Τουφάκη και ασίστ από τον Φίλη.
«Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους, αλλά δε θα ήθελα να μιλήσω ξεχωριστά για κάποιους παίκτες και συγκεκριμένα για τα παιδιά από την Ακαδημία μας οι οποίοι πήραν χρόνο συμμετοχής. Έκαναν καλή δουλειά, αλλά έχουν αρκετή δουλειά μπροστά τους για να συνεχίσουν να βελτιώνονται και να πραγματοποιήσουν τον στόχο όλων μας, να έρθουν στο επίπεδο της πρώτης ομάδας.
Ελπίζω να συνεχίσουν να δουλεύουν και νομίζω πως φέτος η θέση τους περισσότερο είναι να βοηθήσουν τη δεύτερη ομάδα. Εκεί πρέπει να πρωταγωνιστήσουν και να δείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα, έτσι ώστε κάποια στιγμή να έρθουν στην πρώτη ομάδα και αυτός είναι ο στόχος όλης της ακαδημίας. Ελπίζω να συνεχίσουν να δουλεύουν και να βελτιώνονται, γιατί μπορεί σήμερα να πρόσφεραν πράγματα, αλλά έχουν αρκετό δρόμο για να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλγουαθίλ
Άλλη μία νίκη και με μηδέν στην άμυνα τι κρατάτε από το ματς;
«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών μου και είμαι χαρούμενος για τον κόσμο που ήταν πάλι στο πλευρό μας παρά το γεγονός ότι παίζαμε εκτός έδρας. Πιο πολύ απ’ όλα όμως είμαι χαρούμενος γιατί παρότι παίζαμε με μία ομάδα της δεύτερης κατηγορίας δείξαμε τον απαιτούμενο σεβασμό. Ήμασταν σοβαροί και συνεπείς και καταφέραμε να πάρουμε την όγδοη συνεχόμενη νίκη χωρίς να δεχτούμε γκολ. Θα σας πω όμως και πάλι ότι όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν και πλέον κοιτάμε τη συνέχεια».
Δύο λόγια για τους νέους παίκτες που αγωνίστηκαν, πρώτο ματς του Τουφάκη και ασίστ από τον Φίλη.
«Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους, αλλά δε θα ήθελα να μιλήσω ξεχωριστά για κάποιους παίκτες και συγκεκριμένα για τα παιδιά από την Ακαδημία μας οι οποίοι πήραν χρόνο συμμετοχής. Έκαναν καλή δουλειά, αλλά έχουν αρκετή δουλειά μπροστά τους για να συνεχίσουν να βελτιώνονται και να πραγματοποιήσουν τον στόχο όλων μας, να έρθουν στο επίπεδο της πρώτης ομάδας.
Ελπίζω να συνεχίσουν να δουλεύουν και νομίζω πως φέτος η θέση τους περισσότερο είναι να βοηθήσουν τη δεύτερη ομάδα. Εκεί πρέπει να πρωταγωνιστήσουν και να δείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα, έτσι ώστε κάποια στιγμή να έρθουν στην πρώτη ομάδα και αυτός είναι ο στόχος όλης της ακαδημίας. Ελπίζω να συνεχίσουν να δουλεύουν και να βελτιώνονται, γιατί μπορεί σήμερα να πρόσφεραν πράγματα, αλλά έχουν αρκετό δρόμο για να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας».
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