Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ: Το οικονομικό εμπόδιο στο NBA και το «παράθυρο» της Ευρώπης

Κλείσιμο

Ο 26χρονος εξετάζει τις επιλογές του, έχοντας ως προτεραιότητα την παραμονή στο NBA, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη. Άλλωστε, ο ίδιος έχει αναφερθεί στο ενδεχόμενο να υπάρξει ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς συλλόγους, αφήνοντας ανοιχτό το συγκεκριμένο παράθυρο.Το οικονομικό εμπόδιο στο NBA και οι ευρωπαϊκές επιλογέςΈνας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την επόμενη κίνησή του είναι το οικονομικό. Ο Πόρτερ είχε εξασφαλισμένες αποδοχές ύψους 5,39 εκατομμυρίων δολαρίων από το συμβόλαιό του με τους Μπακς για τη σεζόν 2026/27, ποσό που έχει ήδη εισπράξει.Παρότι αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για μια νέα συμφωνία, οι απαιτήσεις του για το επόμενο συμβόλαιο ενδέχεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις με ομάδες του NBA.Την ίδια στιγμή, το ευρωπαϊκό παράθυρο παραμένει ανοιχτό, με συλλόγους που αναζητούν ποιοτική ενίσχυση στην περιφέρεια να μπορούν να εξετάσουν την περίπτωσή του, εφόσον οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.Η σύνδεση με τον ΠΑΟΚ και το ερώτημα της επιστροφήςΗ περίπτωση του Αμερικανού αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, καθώς ο Πόρτερ είχε αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ στο φινάλε της σεζόν 2023/24, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη.Το ενδεχόμενο επιστροφής του στον «Δικέφαλο» θα αποτελούσε μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση, ωστόσο το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις μιας τέτοιας συμφωνίας.Προς το παρόν, δεν προκύπτει συγκεκριμένη πρόταση ή διαπραγμάτευση με τον ελληνικό σύλλογο. Η προοπτική της Ευρώπης, πάντως, παραμένει υπαρκτή και το όνομα του Πόρτερ αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί την αγορά όσο παραμένει ελεύθερος.