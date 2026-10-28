Ιστιοπλοΐα: Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου η ΓΣ της ΕΙΟ

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Γενική Συνέλευση το Σάββατο 31/10 στην ΕΙΟ με θέματα την έγκριση του προϋπολογισμού, την ενημέρωση για το πλάνο της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια αλλά και την έγκριση του αγωνιστικού προγράμματος.«Τη 2η Τακτική Γενική Συνέλευσή της θα πραγματοποιήσει η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στα γραφεία της στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας.Οι εργασίες της συνέλευσης έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 08.30 και σε περίπτωση μη απαρτίας θα αρχίσουν στις 10.00, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων εκπροσώπων των σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου.Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι:1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης2. Έγκριση αγωνιστικού προγράμματος έτους 20273. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 20274. Ενημέρωση σωματείων για ενέργειες της διοίκησης της Ε.Ι.Ο.5. Διαγραφή σωματείων.Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο».