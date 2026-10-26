KAE Παναθηναϊκός: «Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες»

Σύμφωνα με επίσημη τοποθέτησή της η «πράσινη» ΚΑΕ ενημέρωσε πως έλαβε τα χαρτιά που είχε ζητήσει από την ΟΔΚΕ, ύστερα από αίτηση προσωρινής διαταγής επίδειξης εγγράφων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών