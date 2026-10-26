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KAE Παναθηναϊκός: «Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες»
KAE Παναθηναϊκός: «Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες»
Σύμφωνα με επίσημη τοποθέτησή της η «πράσινη» ΚΑΕ ενημέρωσε πως έλαβε τα χαρτιά που είχε ζητήσει από την ΟΔΚΕ, ύστερα από αίτηση προσωρινής διαταγής επίδειξης εγγράφων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών
Σε δικαστική κίνηση κατά της ΟΔΚΕ προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν τη διαιτησία, με την «πράσινη» πλευρά να γνωστοποιεί πως δικαιώθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, η ομάδα είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στο ΑΣΕΑΔ σχετικά με ζητήματα που αφορούσαν την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ζήτησε από την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος τα σχετικά έγγραφα των διαιτητών, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει στις προσφυγές της.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ προσέφυγε κατ' επανάληψη στο ΑΣΕΑΔ κατά των παρανομιών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Όταν θελήσαμε τα σχετικά έγγραφα των διαιτητών από την ΟΔΚΕ (Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος), για να τα υποβάλουμε στο ΑΣΕΑΔ και τα ζητήσαμε με εξώδικο, η τότε ΟΔΚΕ δια του Προέδρου της, Παντελή Ελευθεριάδη, αρνήθηκε να μας τα χορηγήσει.
Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ εν συνεχεία κατέθεσε αίτηση προσωρινής διαταγής επίδειξης εγγράφων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών με αντίδικο την ΟΔΚΕ και δικαιώθηκε.
Δυνάμει προσωρινής διαταγής και δικαστικού επιμελητή, ελήφθησαν όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία και θέσαμε υπόψη των Αρχών. Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες».
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, η ομάδα είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στο ΑΣΕΑΔ σχετικά με ζητήματα που αφορούσαν την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ζήτησε από την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος τα σχετικά έγγραφα των διαιτητών, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει στις προσφυγές της.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ προσέφυγε κατ' επανάληψη στο ΑΣΕΑΔ κατά των παρανομιών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Όταν θελήσαμε τα σχετικά έγγραφα των διαιτητών από την ΟΔΚΕ (Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος), για να τα υποβάλουμε στο ΑΣΕΑΔ και τα ζητήσαμε με εξώδικο, η τότε ΟΔΚΕ δια του Προέδρου της, Παντελή Ελευθεριάδη, αρνήθηκε να μας τα χορηγήσει.
Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ εν συνεχεία κατέθεσε αίτηση προσωρινής διαταγής επίδειξης εγγράφων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών με αντίδικο την ΟΔΚΕ και δικαιώθηκε.
Δυνάμει προσωρινής διαταγής και δικαστικού επιμελητή, ελήφθησαν όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία και θέσαμε υπόψη των Αρχών. Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες».
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