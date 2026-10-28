Σπύρος Κοντούλης: Ο πρωταθλητής της ΑΕΚ που πολέμησε στο μέτωπο της Αλβανίας και εκτελέστηκε από τους Ναζί

Όλο αυτό μαθεύτηκε από τους Ναζί, του έστησαν καρτέρι στην περιοχή και τον συνέλαβαν. Ο Κοντούλης οδηγήθηκε στο Χαϊδάρι, όπου βασανίστηκε. Στις 10 Μαΐου 1944 οι Ναζί εκτελούν τον αδερφό του Βασίλη στην Καισαριανή.Περίπου ένα μήνα μετά είχαν το ίδιο σχέδιο και για εκείνον. Ο Σπύρος Κοντούλης βρισκόταν σε ένα καμιόνι με προορισμό την Καισαριανή προκειμένου να εκτελεστεί. Στην περιοχή του Μετς, ο σπουδαίος άσος της ΑΕΚ πήδηξε από το καμιόνι προκειμένου να αποδράσει.Έτρεξε όσο μπορούσε προς την ελευθερία αλλά οι Ναζί τον καταδίωξαν και τον πυροβόλησαν πισώπλατα. Το νήμα της ζωής του Σπύρου Κοντούλη κόπηκε εκείνον τον Ιούνιο του 1944. Δεν είναι καταγεγραμμένο πότε ακριβώς. Η Ελλάδα, η ΑΕΚ έχαναν έναν ήρωα.Ο Σπύρος Κοντούλης με την πορεία του μέσα στα γήπεδα αλλά περισσότερο με την δράση του στο Αλβανικό μέτωπο και κατά τη διάρκεια της Κατοχής αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου.Στο μουσείο της Ένωσης έχει φυσικά τη δική του ξεχωριστή θέση ενώ έξω από το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχει πλακέτα στη μνήμη του. Με το όνομα και τη φωτογραφία του.Το καλοκαίρι του 2020 παρουσιάστηκε μάλιστα και το βιβλίο με τίτλο «Η κραυγή της σιωπής» που έγραψε ο πρώην δήμαρχος Καισαριανής, Σπύρος Τζόκας. Πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο και η έμπνευση για τα όσα διαδραματίζονται στις σελίδες του αποτελεί ο Σπύρος Κοντούλης και η οικογένειά του.Τα όσα ηρωικά είχε πράξει ο ίδιος δεν πρόκειται να ξεχαστούν. Υπάρχουν πολλές αφορμές και θα μείνουν για πάντα στις μνήμες. Ο Σπύρος Κοντούλης υπήρξε πάνω απ΄όλα ένας ήρωας στα χρόνια της Κατοχής και της αντίστασης. Μέσα στα γήπεδα έγραψε σημαντικές στιγμές και πολλά παιχνίδια με την ΑΕΚ.Την άφησε για να πολεμήσει έχοντας 82 παιχνίδια με τη φανέλα της και ένα γκολ. Με τα τότε δεδομένα τόσες συμμετοχές ήταν πάρα πολλές. Ο Κοντούλης είχε χριστεί και διεθνής, τρεις φορές το 1938 στα τελευταία παιχνίδια πριν τον πόλεμο που πρόλαβε να παίξει η Εθνική Ελλάδας. Τίμησε την πατρίδα και την υπερασπίστηκε τόσο μέσα στα γήπεδα όσο και εκτός απέναντι στους εχθρούς της.