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Σπύρος Κοντούλης: Ο πρωταθλητής της ΑΕΚ που πολέμησε στο μέτωπο της Αλβανίας και εκτελέστηκε από τους Ναζί
Σπύρος Κοντούλης: Ο πρωταθλητής της ΑΕΚ που πολέμησε στο μέτωπο της Αλβανίας και εκτελέστηκε από τους Ναζί
Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους μέσους της εποχής του, πολέμησε τους Ιταλούς το 1940 και το νήμα της ζωής του Σπύρου Κοντούλη κόπηκε μόλις στα 29 του χρόνια τον Ιούνιο του 1944 από τα όπλα των Ναζί
Ο Σπύρος Κοντούλης δεν έκανε εκπτώσεις στη ζωή του. Αυτό που ήθελε και του άρεσε το έκανε με πάθος, μεράκι και το έκανε καλά. Είτε να παίζει ποδόσφαιρο, είτε το ακόμα πιο σημαντικό, να υπερασπίζεται την Ελλάδα.
Ο Σπύρος Κοντούλης ήταν ένας ήρωας που σκοτώθηκε για τα ιδανικά του και για την πατρίδα του. Το μέλλον του αναμενόταν λαμπρό, ειδικά αν συνέχιζε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Αυτά που είχε δείξει μέσα στα γήπεδα είχαν γίνει αντικείμενο μεγάλης φήμης και θαυμασμού. Το νήμα της ζωής του όμως θα κοβόταν τον Ιούνιο του 1944 στην προσπάθειά του να αποδράσει από τα χέρια των Ναζί κατακτητών.
Ο ξεριζωμός της οικογένειάς του και η ΑΕΚ
Τα στοιχεία για τη ζωή του Σπύρου Κοντούλη δεν είναι πολλά, καθώς γεννήθηκε το 1915 και σκοτώθηκε το 1944. Αν και περισσότερες από μία πόλεις διεκδικούν το που γεννήθηκε, είναι πλέον βέβαιο πως είδε το πρώτο φως της ημέρας στα Βουρλά της Μικράς Ασίας.
Με την καταστροφή του 1922, η οικογένειά του ήρθε στη Νίκαια. Ο μικρός Σπύρος έδειξε το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο και έκανε τα πρώτα του βήματα στην Άμυνα Πειραιά. Οι εμφανίσεις του έκαναν τις μεγάλες ομάδες να ενδιαφερθούν και σε ηλικία 20 ετών εντάχθηκε στην ΑΕΚ.
Η Ένωση με προπονητή τον θρυλικό Κώστα Νεγρεπόντη και κυρίως ποδοσφαιριστές που είχαν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία, είχε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό σύνολο. Με παίκτες όπως ο σπουδαίος σκόρερ Κλεάνθης Μαρόπουλος, ο Ρίμπας, ο Γάσπαρης και άλλοι.
Ο Κοντούλης, σύμφωνα με τις αναφορές, ήταν ένας εξαιρετικός μέσος με έφεση στις ντρίμπλες αλλά και με δυνατό σουτ. Υπήρξε βασικός μέλος της κατάκτησης του νταμπλ το 1939 αλλά και του πρωταθλήματος το 1940. Η πορεία βέβαια μέσα στα γήπεδα διακόπηκε από την εισβολή των Ιταλών και την κήρυξη του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου 1940.
Το Αλβανικό μέτωπο και η επιστροφή στην Αθήνα
Ο Κοντούλης δεν το σκέφτηκε και πολύ. Έφυγε για το μέτωπο της Αλβανίας προκειμένου να πολεμήσει τους Ιταλούς και να υπερασπιστεί την Ελλάδα. Εκεί θα τραυματιστεί στο πόδι αλλά θα επιστρέψει στην Αθήνα ζωντανός.
Ο Κοντούλης μετά την γερμανική Κατοχή οργανώθηκε στην Αντίσταση. Τόσο εκείνος όσο και ο αδερφός του Βασίλης.
Υπήρξε από εκείνους που η σύλληψή του από τους Ναζί ήταν σημαντικό θέμα. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει εύκολα και έπρεπε να ήταν προσεκτικός σε κάθε του κίνηση. Αυτό που ήθελε όμως ήταν να κάνει τη ζωή των κατακτητών δύσκολη. Ήταν το μέλημά του.
Η σύλληψή του και η εκτέλεση
Τον Απρίλιο του 1944 ο Σπύρος Κοντούλης θα συλληφθεί από τους Γερμανούς κατακτητές στην περιοχή της Νίκαιας. Είχε συμμετάσχει σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι και είχε τραυματιστεί. Θα πήγαινε στο σπίτι της μητέρας του προκειμένου να του περιποιηθεί το τραύμα.
Ο Σπύρος Κοντούλης ήταν ένας ήρωας που σκοτώθηκε για τα ιδανικά του και για την πατρίδα του. Το μέλλον του αναμενόταν λαμπρό, ειδικά αν συνέχιζε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Αυτά που είχε δείξει μέσα στα γήπεδα είχαν γίνει αντικείμενο μεγάλης φήμης και θαυμασμού. Το νήμα της ζωής του όμως θα κοβόταν τον Ιούνιο του 1944 στην προσπάθειά του να αποδράσει από τα χέρια των Ναζί κατακτητών.
Ο ξεριζωμός της οικογένειάς του και η ΑΕΚ
Τα στοιχεία για τη ζωή του Σπύρου Κοντούλη δεν είναι πολλά, καθώς γεννήθηκε το 1915 και σκοτώθηκε το 1944. Αν και περισσότερες από μία πόλεις διεκδικούν το που γεννήθηκε, είναι πλέον βέβαιο πως είδε το πρώτο φως της ημέρας στα Βουρλά της Μικράς Ασίας.
Με την καταστροφή του 1922, η οικογένειά του ήρθε στη Νίκαια. Ο μικρός Σπύρος έδειξε το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο και έκανε τα πρώτα του βήματα στην Άμυνα Πειραιά. Οι εμφανίσεις του έκαναν τις μεγάλες ομάδες να ενδιαφερθούν και σε ηλικία 20 ετών εντάχθηκε στην ΑΕΚ.
Η Ένωση με προπονητή τον θρυλικό Κώστα Νεγρεπόντη και κυρίως ποδοσφαιριστές που είχαν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία, είχε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό σύνολο. Με παίκτες όπως ο σπουδαίος σκόρερ Κλεάνθης Μαρόπουλος, ο Ρίμπας, ο Γάσπαρης και άλλοι.
Ο Κοντούλης, σύμφωνα με τις αναφορές, ήταν ένας εξαιρετικός μέσος με έφεση στις ντρίμπλες αλλά και με δυνατό σουτ. Υπήρξε βασικός μέλος της κατάκτησης του νταμπλ το 1939 αλλά και του πρωταθλήματος το 1940. Η πορεία βέβαια μέσα στα γήπεδα διακόπηκε από την εισβολή των Ιταλών και την κήρυξη του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου 1940.
Το Αλβανικό μέτωπο και η επιστροφή στην Αθήνα
Ο Κοντούλης δεν το σκέφτηκε και πολύ. Έφυγε για το μέτωπο της Αλβανίας προκειμένου να πολεμήσει τους Ιταλούς και να υπερασπιστεί την Ελλάδα. Εκεί θα τραυματιστεί στο πόδι αλλά θα επιστρέψει στην Αθήνα ζωντανός.
Ο Κοντούλης μετά την γερμανική Κατοχή οργανώθηκε στην Αντίσταση. Τόσο εκείνος όσο και ο αδερφός του Βασίλης.
Υπήρξε από εκείνους που η σύλληψή του από τους Ναζί ήταν σημαντικό θέμα. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει εύκολα και έπρεπε να ήταν προσεκτικός σε κάθε του κίνηση. Αυτό που ήθελε όμως ήταν να κάνει τη ζωή των κατακτητών δύσκολη. Ήταν το μέλημά του.
Η σύλληψή του και η εκτέλεση
Τον Απρίλιο του 1944 ο Σπύρος Κοντούλης θα συλληφθεί από τους Γερμανούς κατακτητές στην περιοχή της Νίκαιας. Είχε συμμετάσχει σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι και είχε τραυματιστεί. Θα πήγαινε στο σπίτι της μητέρας του προκειμένου να του περιποιηθεί το τραύμα.
Όλο αυτό μαθεύτηκε από τους Ναζί, του έστησαν καρτέρι στην περιοχή και τον συνέλαβαν. Ο Κοντούλης οδηγήθηκε στο Χαϊδάρι, όπου βασανίστηκε. Στις 10 Μαΐου 1944 οι Ναζί εκτελούν τον αδερφό του Βασίλη στην Καισαριανή.
Περίπου ένα μήνα μετά είχαν το ίδιο σχέδιο και για εκείνον. Ο Σπύρος Κοντούλης βρισκόταν σε ένα καμιόνι με προορισμό την Καισαριανή προκειμένου να εκτελεστεί. Στην περιοχή του Μετς, ο σπουδαίος άσος της ΑΕΚ πήδηξε από το καμιόνι προκειμένου να αποδράσει.
Έτρεξε όσο μπορούσε προς την ελευθερία αλλά οι Ναζί τον καταδίωξαν και τον πυροβόλησαν πισώπλατα. Το νήμα της ζωής του Σπύρου Κοντούλη κόπηκε εκείνον τον Ιούνιο του 1944. Δεν είναι καταγεγραμμένο πότε ακριβώς. Η Ελλάδα, η ΑΕΚ έχαναν έναν ήρωα.
Η πλακέτα στη μνήμη του έξω από το γήπεδο και το βιβλίο
Ο Σπύρος Κοντούλης με την πορεία του μέσα στα γήπεδα αλλά περισσότερο με την δράση του στο Αλβανικό μέτωπο και κατά τη διάρκεια της Κατοχής αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Στο μουσείο της Ένωσης έχει φυσικά τη δική του ξεχωριστή θέση ενώ έξω από το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχει πλακέτα στη μνήμη του. Με το όνομα και τη φωτογραφία του.
Το καλοκαίρι του 2020 παρουσιάστηκε μάλιστα και το βιβλίο με τίτλο «Η κραυγή της σιωπής» που έγραψε ο πρώην δήμαρχος Καισαριανής, Σπύρος Τζόκας. Πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο και η έμπνευση για τα όσα διαδραματίζονται στις σελίδες του αποτελεί ο Σπύρος Κοντούλης και η οικογένειά του.
Τα όσα ηρωικά είχε πράξει ο ίδιος δεν πρόκειται να ξεχαστούν. Υπάρχουν πολλές αφορμές και θα μείνουν για πάντα στις μνήμες. Ο Σπύρος Κοντούλης υπήρξε πάνω απ΄όλα ένας ήρωας στα χρόνια της Κατοχής και της αντίστασης. Μέσα στα γήπεδα έγραψε σημαντικές στιγμές και πολλά παιχνίδια με την ΑΕΚ.
Την άφησε για να πολεμήσει έχοντας 82 παιχνίδια με τη φανέλα της και ένα γκολ. Με τα τότε δεδομένα τόσες συμμετοχές ήταν πάρα πολλές. Ο Κοντούλης είχε χριστεί και διεθνής, τρεις φορές το 1938 στα τελευταία παιχνίδια πριν τον πόλεμο που πρόλαβε να παίξει η Εθνική Ελλάδας. Τίμησε την πατρίδα και την υπερασπίστηκε τόσο μέσα στα γήπεδα όσο και εκτός απέναντι στους εχθρούς της.
Περίπου ένα μήνα μετά είχαν το ίδιο σχέδιο και για εκείνον. Ο Σπύρος Κοντούλης βρισκόταν σε ένα καμιόνι με προορισμό την Καισαριανή προκειμένου να εκτελεστεί. Στην περιοχή του Μετς, ο σπουδαίος άσος της ΑΕΚ πήδηξε από το καμιόνι προκειμένου να αποδράσει.
Έτρεξε όσο μπορούσε προς την ελευθερία αλλά οι Ναζί τον καταδίωξαν και τον πυροβόλησαν πισώπλατα. Το νήμα της ζωής του Σπύρου Κοντούλη κόπηκε εκείνον τον Ιούνιο του 1944. Δεν είναι καταγεγραμμένο πότε ακριβώς. Η Ελλάδα, η ΑΕΚ έχαναν έναν ήρωα.
Η πλακέτα στη μνήμη του έξω από το γήπεδο και το βιβλίο
Ο Σπύρος Κοντούλης με την πορεία του μέσα στα γήπεδα αλλά περισσότερο με την δράση του στο Αλβανικό μέτωπο και κατά τη διάρκεια της Κατοχής αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Στο μουσείο της Ένωσης έχει φυσικά τη δική του ξεχωριστή θέση ενώ έξω από το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχει πλακέτα στη μνήμη του. Με το όνομα και τη φωτογραφία του.
Το καλοκαίρι του 2020 παρουσιάστηκε μάλιστα και το βιβλίο με τίτλο «Η κραυγή της σιωπής» που έγραψε ο πρώην δήμαρχος Καισαριανής, Σπύρος Τζόκας. Πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο και η έμπνευση για τα όσα διαδραματίζονται στις σελίδες του αποτελεί ο Σπύρος Κοντούλης και η οικογένειά του.
Τα όσα ηρωικά είχε πράξει ο ίδιος δεν πρόκειται να ξεχαστούν. Υπάρχουν πολλές αφορμές και θα μείνουν για πάντα στις μνήμες. Ο Σπύρος Κοντούλης υπήρξε πάνω απ΄όλα ένας ήρωας στα χρόνια της Κατοχής και της αντίστασης. Μέσα στα γήπεδα έγραψε σημαντικές στιγμές και πολλά παιχνίδια με την ΑΕΚ.
Την άφησε για να πολεμήσει έχοντας 82 παιχνίδια με τη φανέλα της και ένα γκολ. Με τα τότε δεδομένα τόσες συμμετοχές ήταν πάρα πολλές. Ο Κοντούλης είχε χριστεί και διεθνής, τρεις φορές το 1938 στα τελευταία παιχνίδια πριν τον πόλεμο που πρόλαβε να παίξει η Εθνική Ελλάδας. Τίμησε την πατρίδα και την υπερασπίστηκε τόσο μέσα στα γήπεδα όσο και εκτός απέναντι στους εχθρούς της.
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