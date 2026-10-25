Θα παρατήσει Κωστούλα και Τζίμα για τη Γιουνάιτεντ;

Το όνομα του Φαμπιάν Χιούρτσελερ συνδέεται έντονα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Γερμανός τεχνικός φέρεται να βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων», σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις με τον Μάικλ Κάρικ