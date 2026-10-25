Θα παρατήσει Κωστούλα και Τζίμα για τη Γιουνάιτεντ;
SPORTS

Θα παρατήσει Κωστούλα και Τζίμα για τη Γιουνάιτεντ;

Το όνομα του Φαμπιάν Χιούρτσελερ συνδέεται έντονα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Γερμανός τεχνικός φέρεται να βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων», σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις με τον Μάικλ Κάρικ

Θα παρατήσει Κωστούλα και Τζίμα για τη Γιουνάιτεντ;
Ο 33χρονος προπονητής έχει την Μπράιτον στην τρίτη θέση της Premier League. Οι «γλάροι» απέκλεισαν από το Carabao Cup την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επικρατώντας με 3-2 στο «Ολντ Τράφορντ».

Οι επιδόσεις του Χιούρτσελερ δεν περνούν απαρατήρητες από πολλές ομάδες της Premier League και το ενδιαφέρον από έναν σύλλογο του μεγέθους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική προοπτική, ειδικά σε τόσο νεαρή προπονητικά ηλικία.

Ο ίδιος δεν δείχνει διατεθειμένος να αφήσει τη δουλειά του στην Μπράιτον για να ασχοληθεί με τα σενάρια που κυκλοφορούν.

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