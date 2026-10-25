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Μαργαρίτα Θάνου (KAE Παναθηναϊκός): Στους τελικούς είχαμε διαιτητές που αυτή τη στιγμή είναι συλληφθέντες
Μαργαρίτα Θάνου (KAE Παναθηναϊκός): Στους τελικούς είχαμε διαιτητές που αυτή τη στιγμή είναι συλληφθέντες
Η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μίλησε για τους ορισμούς των διαιτητών, τις αλλαγές που ζητά στην ΕΟΚ και το ενδεχόμενο να αναλάβει πρωτοβουλία ο Παναγιώτης Γιαννάκης
Στους ορισμούς των διαιτητών στους τελικούς του πρωταθλήματος αναφέρθηκε η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου, μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι μεταξύ των διαιτητών που είχαν οριστεί βρίσκονται πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί.
«Έχουμε 50 διαιτητές στην Α1. Εμείς στους τελικούς, τους τελευταίους τρεις τελικούς έχουμε μόνο πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους και έτυχε από αυτούς τους ανθρώπους να είναι αυτή τη στιγμή συλληφθέντες ο ένας προσωρινά κρατούμενος», ανέφερε.
Η κ. Θάνου υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός δεν αιφνιδιάστηκε από τις εξελίξεις, καθώς εδώ και χρόνια είχε προχωρήσει σε έντονες ανακοινώσεις και καταγγελίες για τη διαιτησία. «Εμείς στρεφόμαστε κατά των ορισμών. Λέμε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Κοιτάξτε το. Υπάρχει ένα μοτίβο. Ποιο είναι το μοτίβο; Ορίζονται κάποιοι διαιτητές κάθε επανάληψη», σημείωσε.
Απαντώντας σε όσους επισημαίνουν ότι στους 50 αγώνες που εξετάζονται δεν περιλαμβάνονται αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, διερωτήθηκε: «Όταν φέρονται να έχουν πιαστεί να στήνουν. Αυτός μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να σφυρίζουν τελικούς;».
Αναφερόμενη στην ΕΟΚ, υποστήριξε ότι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας δεν επέτρεπε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός να προσβάλει νομικά τις αποφάσεις της, ενώ ξεκαθάρισε πως «είναι αδύνατον τα συγκεκριμένα πρόσωπα να συνεχίσουν να ορίζουν διαιτητές».
Ως πιθανή λύση πρότεινε την προσφυγή σωματείων στο Πρωτοδικείο, προκειμένου να οριστεί προσωρινή διοίκηση και να πραγματοποιηθούν εκλογές, χαρακτηρίζοντας αυτή την προοπτική αισιόδοξη και υλοποιήσιμη.
Τέλος, για το ενδεχόμενο να αναλάβει πρωτοβουλία ο Παναγιώτης Γιαννάκης στην ΕΟΚ, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει να υπάρχουν συγκεκριμένες διεργασίες πέρα από όσα δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης.
Ωστόσο, εξέφρασε θετική στάση απέναντι σε μια τέτοια προοπτική, λέγοντας: «Πολύ δύσκολα μπορώ να σκεφτώ κάποιον να μην επιθυμεί ως μπροστάρη, ως έναν άνθρωπο που θα εγγυηθεί μια επόμενη μέρα με υγεία, τον Παναγιώτη Γιαννάκη».
«Έχουμε 50 διαιτητές στην Α1. Εμείς στους τελικούς, τους τελευταίους τρεις τελικούς έχουμε μόνο πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους και έτυχε από αυτούς τους ανθρώπους να είναι αυτή τη στιγμή συλληφθέντες ο ένας προσωρινά κρατούμενος», ανέφερε.
Η κ. Θάνου υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός δεν αιφνιδιάστηκε από τις εξελίξεις, καθώς εδώ και χρόνια είχε προχωρήσει σε έντονες ανακοινώσεις και καταγγελίες για τη διαιτησία. «Εμείς στρεφόμαστε κατά των ορισμών. Λέμε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Κοιτάξτε το. Υπάρχει ένα μοτίβο. Ποιο είναι το μοτίβο; Ορίζονται κάποιοι διαιτητές κάθε επανάληψη», σημείωσε.
Απαντώντας σε όσους επισημαίνουν ότι στους 50 αγώνες που εξετάζονται δεν περιλαμβάνονται αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, διερωτήθηκε: «Όταν φέρονται να έχουν πιαστεί να στήνουν. Αυτός μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να σφυρίζουν τελικούς;».
Αναφερόμενη στην ΕΟΚ, υποστήριξε ότι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας δεν επέτρεπε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός να προσβάλει νομικά τις αποφάσεις της, ενώ ξεκαθάρισε πως «είναι αδύνατον τα συγκεκριμένα πρόσωπα να συνεχίσουν να ορίζουν διαιτητές».
Ως πιθανή λύση πρότεινε την προσφυγή σωματείων στο Πρωτοδικείο, προκειμένου να οριστεί προσωρινή διοίκηση και να πραγματοποιηθούν εκλογές, χαρακτηρίζοντας αυτή την προοπτική αισιόδοξη και υλοποιήσιμη.
Τέλος, για το ενδεχόμενο να αναλάβει πρωτοβουλία ο Παναγιώτης Γιαννάκης στην ΕΟΚ, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει να υπάρχουν συγκεκριμένες διεργασίες πέρα από όσα δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης.
Ωστόσο, εξέφρασε θετική στάση απέναντι σε μια τέτοια προοπτική, λέγοντας: «Πολύ δύσκολα μπορώ να σκεφτώ κάποιον να μην επιθυμεί ως μπροστάρη, ως έναν άνθρωπο που θα εγγυηθεί μια επόμενη μέρα με υγεία, τον Παναγιώτη Γιαννάκη».
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