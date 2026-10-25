Μαργαρίτα Θάνου (KAE Παναθηναϊκός): Στους τελικούς είχαμε διαιτητές που αυτή τη στιγμή είναι συλληφθέντες

Η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μίλησε για τους ορισμούς των διαιτητών, τις αλλαγές που ζητά στην ΕΟΚ και το ενδεχόμενο να αναλάβει πρωτοβουλία ο Παναγιώτης Γιαννάκης