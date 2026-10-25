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Μπόγρης για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η αλήθεια και το λάδι πάντα βγαίνουν προς τα πάνω, το χειρότερο είναι να έχεις έπαρση
Μπόγρης για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η αλήθεια και το λάδι πάντα βγαίνουν προς τα πάνω, το χειρότερο είναι να έχεις έπαρση
Ο πρώην μπασκετμπολίστας υπερασπίστηκε δημόσια τον Παναγιώτη Φασούλα, τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα προσωπικό συμφέρον – «Ο καιρός φέρνει γυρίσματα»
Στο σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ αναφέρθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Γιώργος Μπόγρης, ο οποίος ξέσπασε, υπερασπιζόμενος τη στάση που είχε κρατήσει απέναντι στον Παναγιώτη Φασούλα.
Ο Μπόγρης αναρωτήθηκε αν τελικά δικαιώνεται η επιλογή του να σταθεί στο πλευρό του Φασούλα, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει κανένα προσωπικό συμφέρον και ότι στηρίζει ανθρώπους με βάση τις αξίες και τις αρχές του. «Μήπως ο κύριος Φασούλας τελικά είναι καλός; Γιατί με είχατε φάει. Εγώ αδέλφια μου σε όποιον τιμάει τα παντελόνια του και είναι αρσενικός είμαι πλάι του. Εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον από κανέναν. Από τα 14 παλεύω μόνος με το σπαθί μου, τις αξίες μου και τις αρχές μου, δεν είμαι ρομπότ κανενός. Είμαι ο Νίκος Γκάλης του podcast», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρώην μπασκετμπολίστας επανήλθε στο ίδιο θέμα, επιμένοντας ότι η αλήθεια τελικά αποκαλύπτεται και επαναλαμβάνοντας τους λόγους για τους οποίους είχε στηρίξει τον Παναγιώτη Φασούλα. «Ο καιρός φέρνει γυρίσματα. Η αλήθεια και το λάδι πάντα βγαίνει προς τα πάνω. Εγώ με τον κύριο Φασούλα είδα κάποια παντελόνια και ήμουν πλάι του», δήλωσε.
«Η δικαίωση είναι ότι από εδώ και πέρα, σε μία χώρα που κρίνουν με λάθος πράγματα και οπισθοδρομικά, πλέον λένε ο μεγάλος Μπογρίνιο είναι προφήτης, ήξερε τι έλεγε», είπε επίσης
«Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να έχεις είναι να έχεις έπαρση», πρόσθεσε ο Γιώργος Μπόγρης.
«Τη Δικαιοσύνη την εμπιστευόμαστε 1.000.000%. Αυτό το κυκλωμα είναι τεράστιο και δεν έχει να κάνει μόνο με μπάσκετ και αγώνες, έχει να κάνει με διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα όπου θα έπρεπε να γίνονται διαγωνισμοί για το ποιος θα παίρνει τα γήπεδα, για το ρουχισμό», συμπλήρωσε.
Ο Μπόγρης αναρωτήθηκε αν τελικά δικαιώνεται η επιλογή του να σταθεί στο πλευρό του Φασούλα, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει κανένα προσωπικό συμφέρον και ότι στηρίζει ανθρώπους με βάση τις αξίες και τις αρχές του. «Μήπως ο κύριος Φασούλας τελικά είναι καλός; Γιατί με είχατε φάει. Εγώ αδέλφια μου σε όποιον τιμάει τα παντελόνια του και είναι αρσενικός είμαι πλάι του. Εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον από κανέναν. Από τα 14 παλεύω μόνος με το σπαθί μου, τις αξίες μου και τις αρχές μου, δεν είμαι ρομπότ κανενός. Είμαι ο Νίκος Γκάλης του podcast», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρώην μπασκετμπολίστας επανήλθε στο ίδιο θέμα, επιμένοντας ότι η αλήθεια τελικά αποκαλύπτεται και επαναλαμβάνοντας τους λόγους για τους οποίους είχε στηρίξει τον Παναγιώτη Φασούλα. «Ο καιρός φέρνει γυρίσματα. Η αλήθεια και το λάδι πάντα βγαίνει προς τα πάνω. Εγώ με τον κύριο Φασούλα είδα κάποια παντελόνια και ήμουν πλάι του», δήλωσε.
«Η δικαίωση είναι ότι από εδώ και πέρα, σε μία χώρα που κρίνουν με λάθος πράγματα και οπισθοδρομικά, πλέον λένε ο μεγάλος Μπογρίνιο είναι προφήτης, ήξερε τι έλεγε», είπε επίσης
«Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να έχεις είναι να έχεις έπαρση», πρόσθεσε ο Γιώργος Μπόγρης.
«Τη Δικαιοσύνη την εμπιστευόμαστε 1.000.000%. Αυτό το κυκλωμα είναι τεράστιο και δεν έχει να κάνει μόνο με μπάσκετ και αγώνες, έχει να κάνει με διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα όπου θα έπρεπε να γίνονται διαγωνισμοί για το ποιος θα παίρνει τα γήπεδα, για το ρουχισμό», συμπλήρωσε.
👀💣🗣️Ο Γιώργος Μπόγρης μιλά για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και το διαιτητικό σκάνδαλο που «έσκασε»#betarades #bogris pic.twitter.com/TGmTuQXPI4— Betarades.gr (@betarades) October 23, 2026
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