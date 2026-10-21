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Η European Super League επιστρέφει στο προσκήνιο: Η Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικεί αποζημίωση από έξι ομάδες της Premier League
Η European Super League επιστρέφει στο προσκήνιο: Η Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικεί αποζημίωση από έξι ομάδες της Premier League
Πέντε χρόνια μετά το «ναυάγιο» της European Super League, η «βασίλισσα» επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο, ζητώντας το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ από έξι αγγλικούς συλλόγους
Η European Super League μπορεί να μην κατάφερε να πάρει σάρκα και οστά, ωστόσο η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ακόμη και πέντε χρόνια μετά την ανακοίνωση του σχεδίου. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία φέρεται να διεκδικεί οικονομική αποζημίωση από έξι συλλόγους της Premier League.
Οι έξι αγγλικοί σύλλογοι είχαν αρχικά συμφωνήσει να συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση, όταν το σχέδιο ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2021. Ωστόσο, οι έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων, των ποδοσφαιρικών αρχών και άλλων παραγόντων του αθλήματος οδήγησαν στην ταχεία αποχώρησή τους, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στη συμμετοχή τους στο εγχείρημα.
Η οικονομική διαμάχη συνδέεται με τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την προώθηση και την προετοιμασία της διοργάνωσης. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους είχαν αναλάβει από κοινού το σχετικό κόστος, στηρίζοντας την προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας.
Παρά την αποτυχία του αρχικού σχεδίου, η Ρεάλ φαίνεται πως δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις αξιώσεις της. Από την άλλη πλευρά, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του κατά πόσο και με ποιον τρόπο θα καταβληθούν τα ποσά που φέρεται να διεκδικεί ο ισπανικός σύλλογος.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic», οι Μαδριλένοι ζητούν από τις Άρσεναλ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ να καλύψουν οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με το εγχείρημα της European Super League. Το συνολικό ποσό που βρίσκεται στο τραπέζι φέρεται να μπορεί να αγγίξει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.
Real Madrid want the six Premier League clubs that signed up to the European Super League (ESL) to pay a share of the initial costs of the abandoned project. Multiple sources with a close understanding of the situation — speaking anonymously as they were not authorised to comment publicly — said the Spanish club believe Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United and Tottenham Hotspur should still be liable for the setup costs of the plan, despite subsequently pulling out. Exclusive story from @JamesHorncastle and @GuillermoRai_ ⬇️ 🔗 https://t.co/XuSR6IkA1G— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 20, 2026
Οι έξι αγγλικοί σύλλογοι είχαν αρχικά συμφωνήσει να συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση, όταν το σχέδιο ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2021. Ωστόσο, οι έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων, των ποδοσφαιρικών αρχών και άλλων παραγόντων του αθλήματος οδήγησαν στην ταχεία αποχώρησή τους, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στη συμμετοχή τους στο εγχείρημα.
Η οικονομική διαμάχη συνδέεται με τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την προώθηση και την προετοιμασία της διοργάνωσης. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους είχαν αναλάβει από κοινού το σχετικό κόστος, στηρίζοντας την προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας.
Παρά την αποτυχία του αρχικού σχεδίου, η Ρεάλ φαίνεται πως δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις αξιώσεις της. Από την άλλη πλευρά, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του κατά πόσο και με ποιον τρόπο θα καταβληθούν τα ποσά που φέρεται να διεκδικεί ο ισπανικός σύλλογος.
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