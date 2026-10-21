The Football Show: Αποκαλύψεις για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ μετά τις συλλήψεις Λιόλιου και διαιτητών

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Στο «The Football Show» της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου: Τα αίτια της βαριάς ήττας της ΑΕΚ στο Μάντσεστερ με 5-1. Πως υποδέχτηκαν το αποτέλεσμα στην «κιτρινόμαυρη» κοινωνία και τι αναμένεται στη συνέχεια.Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Ντίμι Κωνσταντόπουλος, μιλάει στην εκπομπή για όσα είδε στο ματς της Ένωσης κόντρα σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.Ρεπορτάζ και την ομάδα του «Δικεφάλου» στο Youth League που μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Σαχτάρ, πήρε ισοπαλία 1-1 από τη Σίτι στο Μάντσεστερ.Το βάρος της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Ευρώπη, πέφτει πλέον σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ στο Europa League και στον Παναθηναϊκό στο Conference League. Όλο το ρεπορτάζ.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον ΆρηΟ Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.