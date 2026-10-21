Πήγαν στην Ντόρτμουντ για να λάμψουν, αλλά η ατυχία είχε άλλα σχέδια για Κωνσταντέλια και Καρέτσα!
SPORTS

Πήγαν στην Ντόρτμουντ για να λάμψουν, αλλά η ατυχία είχε άλλα σχέδια για Κωνσταντέλια και Καρέτσα!

Με μεγάλες προσδοκίες ξεκίνησε η φετινή σεζόν για τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνο Καρέτσα, οι οποίοι πραγματοποίησαν το μεγάλο βήμα στην καριέρα τους, φορώντας τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ

Πήγαν στην Ντόρτμουντ για να λάμψουν, αλλά η ατυχία είχε άλλα σχέδια για Κωνσταντέλια και Καρέτσα!
Οι Βεστφαλοί δαπάνησαν 26 εκατομμύρια ευρώ για τον Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ και άλλα 30 εκατομμύρια για τον Καρέτσα από την Γκενκ, επενδύοντας συνολικά 56 εκατομμύρια ευρώ σε δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, η ατυχία χτύπησε και τους δύο, με το γερμανικό κλαμπ να στερείται τις υπηρεσίες τους σε μια κρίσιμη περίοδο της σεζόν.

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