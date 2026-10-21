Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Πήγαν στην Ντόρτμουντ για να λάμψουν, αλλά η ατυχία είχε άλλα σχέδια για Κωνσταντέλια και Καρέτσα!
Πήγαν στην Ντόρτμουντ για να λάμψουν, αλλά η ατυχία είχε άλλα σχέδια για Κωνσταντέλια και Καρέτσα!
Με μεγάλες προσδοκίες ξεκίνησε η φετινή σεζόν για τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνο Καρέτσα, οι οποίοι πραγματοποίησαν το μεγάλο βήμα στην καριέρα τους, φορώντας τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ
Οι Βεστφαλοί δαπάνησαν 26 εκατομμύρια ευρώ για τον Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ και άλλα 30 εκατομμύρια για τον Καρέτσα από την Γκενκ, επενδύοντας συνολικά 56 εκατομμύρια ευρώ σε δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ωστόσο, η ατυχία χτύπησε και τους δύο, με το γερμανικό κλαμπ να στερείται τις υπηρεσίες τους σε μια κρίσιμη περίοδο της σεζόν.
Κωνσταντέλιας: Η ρήξη χιαστού και το μεγάλο διάστημα απουσίας
Ο 23χρονος πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ υπέστη, σύμφωνα με το Pro Future Stars, ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, κατά την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ωστόσο, η ατυχία χτύπησε και τους δύο, με το γερμανικό κλαμπ να στερείται τις υπηρεσίες τους σε μια κρίσιμη περίοδο της σεζόν.
Κωνσταντέλιας: Η ρήξη χιαστού και το μεγάλο διάστημα απουσίας
Ο 23χρονος πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ υπέστη, σύμφωνα με το Pro Future Stars, ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, κατά την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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