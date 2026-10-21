Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, τα ματς του Champions League και τον Τσιτσιπά στο τουρνουά του Αλμάτι
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Champions League ΠΑΟΚ ΑΕΚ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, τα ματς του Champions League και τον Τσιτσιπά στο τουρνουά του Αλμάτι

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, τα ματς του Champions League και τον Τσιτσιπά στο τουρνουά του Αλμάτι
Μπάσκετ με ελληνικό ενδιαφέρον καθώς αγωνίζονται ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ματς του Champions League και τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Αλμάτι περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 19:00 τους Άντβερπ Τζάιαντς για το FIBA Basketball Champions League και ο ΠΑΟΚ μια ώρα μετά την Ουλμ για το EuroCup.

Στο Champions League ξεχωρίζει ο αγώνας Μπάγερν-Άρσεναλ στις 22:00 το βράδυ.

  • Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
  • 17:30 Magenta Sport 6 | Στέφανος Τσιτσιπάς – Μίκαϊλ Κουκούσκιν (ATP 250 – Almaty Open)
  • 19:00 Novasports 4HD | Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)
  • 19:00 Magenta Sport 4 | ΑΕΚ – Άντβερπ Τζάιαντς (FIBA Basketball Champions League)
  • 19:30 Novasports 3HD | Τσεντεβίτα Ολιμπία – Λε Μαν (EuroCup)
  • 19:45 Magenta Sport 3 | Λιλ – Γαλατασαράι (UEFA Champions League)
  • 19:45 Magenta Sport 2 | Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (UEFA Champions League)
  • 20:00 Novasports Prime | ΠΑΟΚ – Ουλμ (EuroCup)
  • 20:00 Novasports 5HD | Ντερτόνα – Μπούργκος (EuroCup)
  • 20:30 Novasports Start | Αθηναϊκός Qualco – Σαραγόσα (EuroLeague Γυναικών)
  • 20:30 Novasports 6HD | Μπόσνα – Μπαχτσεσεχίρ (EuroCup)
  • 21:00 Novasports 5HD | Νάπολι – Τόφας (EuroCup)
  • 21:00 Magenta Sport 3 League | Λεβάντε – Μπιλμπάο (LaLiga)
  • 22:00 Magenta Sport 5 | Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ (UEFA Champions League)
  • 22:00 Magenta Sport 9 | Κλαμπ Μπριζ – Λανς (UEFA Champions League)
  • 22:00 Magenta Sport 8 | Άστον Βίλα – Βίκινγκ (UEFA Champions League)
  • 22:00 Magenta Sport 7 | Μπέτις – Φέγενορντ (UEFA Champions League)
  • 22:00 Magenta Sport 6 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Λίντσερ (UEFA Champions League)
  • 22:00 Magenta Sport 3 | Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία (UEFA Champions League)
  • 22:00 MEGA – Magenta Sport 2 | Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ (UEFA Champions League)

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης