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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, τα ματς του Champions League και τον Τσιτσιπά στο τουρνουά του Αλμάτι
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, τα ματς του Champions League και τον Τσιτσιπά στο τουρνουά του Αλμάτι
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Μπάσκετ με ελληνικό ενδιαφέρον καθώς αγωνίζονται ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ματς του Champions League και τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Αλμάτι περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 19:00 τους Άντβερπ Τζάιαντς για το FIBA Basketball Champions League και ο ΠΑΟΚ μια ώρα μετά την Ουλμ για το EuroCup.
Στο Champions League ξεχωρίζει ο αγώνας Μπάγερν-Άρσεναλ στις 22:00 το βράδυ.
Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 19:00 τους Άντβερπ Τζάιαντς για το FIBA Basketball Champions League και ο ΠΑΟΚ μια ώρα μετά την Ουλμ για το EuroCup.
Στο Champions League ξεχωρίζει ο αγώνας Μπάγερν-Άρσεναλ στις 22:00 το βράδυ.
- Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
- 17:30 Magenta Sport 6 | Στέφανος Τσιτσιπάς – Μίκαϊλ Κουκούσκιν (ATP 250 – Almaty Open)
- 19:00 Novasports 4HD | Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)
- 19:00 Magenta Sport 4 | ΑΕΚ – Άντβερπ Τζάιαντς (FIBA Basketball Champions League)
- 19:30 Novasports 3HD | Τσεντεβίτα Ολιμπία – Λε Μαν (EuroCup)
- 19:45 Magenta Sport 3 | Λιλ – Γαλατασαράι (UEFA Champions League)
- 19:45 Magenta Sport 2 | Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (UEFA Champions League)
- 20:00 Novasports Prime | ΠΑΟΚ – Ουλμ (EuroCup)
- 20:00 Novasports 5HD | Ντερτόνα – Μπούργκος (EuroCup)
- 20:30 Novasports Start | Αθηναϊκός Qualco – Σαραγόσα (EuroLeague Γυναικών)
- 20:30 Novasports 6HD | Μπόσνα – Μπαχτσεσεχίρ (EuroCup)
- 21:00 Novasports 5HD | Νάπολι – Τόφας (EuroCup)
- 21:00 Magenta Sport 3 League | Λεβάντε – Μπιλμπάο (LaLiga)
- 22:00 Magenta Sport 5 | Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ (UEFA Champions League)
- 22:00 Magenta Sport 9 | Κλαμπ Μπριζ – Λανς (UEFA Champions League)
- 22:00 Magenta Sport 8 | Άστον Βίλα – Βίκινγκ (UEFA Champions League)
- 22:00 Magenta Sport 7 | Μπέτις – Φέγενορντ (UEFA Champions League)
- 22:00 Magenta Sport 6 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Λίντσερ (UEFA Champions League)
- 22:00 Magenta Sport 3 | Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία (UEFA Champions League)
- 22:00 MEGA – Magenta Sport 2 | Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ (UEFA Champions League)
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