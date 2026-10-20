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Champions League: Δεύτερη νίκη για τη Ντόρτμουντ, 2-1 την Σαμπάχ - Η Φενέρ προηγήθηκε 2-0 και έμεινε στο 2-2 με την Σλάβια, δείτε τα γκολ
Champions League: Δεύτερη νίκη για τη Ντόρτμουντ, 2-1 την Σαμπάχ - Η Φενέρ προηγήθηκε 2-0 και έμεινε στο 2-2 με την Σλάβια, δείτε τα γκολ
Παρότι προηγήθηκε με 2-0 στο 14' η Φενέρμπαχτσε δεν κατάφερε ν' «ανοίξει λογαριασμό» στο Champions League - Η Σλάβια Πράγας με γκολ στο 90' απέσπασε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση (2-2), ενώ με πρωταγωνιστή τον Σερού Γκιρασί η Ντόρτμουντ πέρασε από το Μπακού επικρατώντας, 2-1, της Σαμπάχ
Η «αυλαία» της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League άνοιξε με δύο αναμετρήσεις.
Μετά την άθλια εικόνα και το ταπεινωτικό 6-0 στο «Βίλα Παρκ» από την Αστον Βίλα, η Φενέρμπαχτσε δεν μπόρεσε να συνέλθει και παρά το σημαντικό προβάδισμα που πήρε στο ξεκίνημα είδε την Σλάβια Πράγας να πανηγυρίζει στο φινάλε, καθώς «επέστρεψε» από το εις βάρος της 2-0 στο «Σουκρού Σαράτσογλου» της Κωνσταντινούπολης.
Ο Σερού Γκιρασί βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, οδηγώντας την Ντόρτμουντ σε δύσκολη νίκη επί της Σαμπάχ στο Μπακού με 2-1. Απών από το δεύτερο «τρίποντο» των «Βεστφαλών» ήταν ο τραυματίας Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-2 (4' Αϊντίν, 11' Γκρίνγουντ - 15' Πρόβοντ, 90' Κότσορ)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-2 (39' ΜακΚάρθι - 10',53' Γκιρασί)
Μετά την άθλια εικόνα και το ταπεινωτικό 6-0 στο «Βίλα Παρκ» από την Αστον Βίλα, η Φενέρμπαχτσε δεν μπόρεσε να συνέλθει και παρά το σημαντικό προβάδισμα που πήρε στο ξεκίνημα είδε την Σλάβια Πράγας να πανηγυρίζει στο φινάλε, καθώς «επέστρεψε» από το εις βάρος της 2-0 στο «Σουκρού Σαράτσογλου» της Κωνσταντινούπολης.
Ο Σερού Γκιρασί βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, οδηγώντας την Ντόρτμουντ σε δύσκολη νίκη επί της Σαμπάχ στο Μπακού με 2-1. Απών από το δεύτερο «τρίποντο» των «Βεστφαλών» ήταν ο τραυματίας Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-2 (4' Αϊντίν, 11' Γκρίνγουντ - 15' Πρόβοντ, 90' Κότσορ)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-2 (39' ΜακΚάρθι - 10',53' Γκιρασί)
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