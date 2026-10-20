The Football Show live: Το σχέδιο της ΑΕΚ για τη Μάντσεστερ Σίτι, σύνδεση με Αγγλία και καλεσμένος ο Χρήστος Μενιδιάτης
SPORTS
The Football Show

The Football Show live: Το σχέδιο της ΑΕΚ για τη Μάντσεστερ Σίτι, σύνδεση με Αγγλία και καλεσμένος ο Χρήστος Μενιδιάτης

Στη σημερινή εκπομπή του protothema.gr γνωρίστε τον άνθρωπο που τα χέρια του είναι υπεύθυνα για το look δεκάδων κορυφαίων ποδοσφαιριστών του ελληνικού πρωταθλήματος

Η ΑΕΚ, ο Μενιδιάτης και ο κομμωτής των ποδοσφαιριστών - «The Football Show» by Stoiximan
The Football Show live: Το σχέδιο της ΑΕΚ για τη Μάντσεστερ Σίτι, σύνδεση με Αγγλία και καλεσμένος ο Χρήστος Μενιδιάτης
UPD:
Στο «The Football Show» της Τρίτης 20 Οκτωβρίου: Η «μάχη» της ΑΕΚ στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι, σε πρώτο πλάνο. Το σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής στο… μικροσκόπιο της εκπομπής.

Απευθείας από την Αγγλία ο Άκης Ζήκος και ο Κώστας Κετσετζόγλου μας μεταφέρουν το κλίμα από το «κιτρινόμαυρο στρατόπεδο».

Στην παρέα μας και ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Μενιδιάτης που μιλάει για την αγαπημένη του ομάδα.

Ολο το ρεπορτάζ για ποδόσφαιρο και μπάσκετ για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη.

Γνωρίστε τον άνθρωπο που τα χέρια του είναι υπεύθυνα για το look δεκάδων κορυφαίων ποδοσφαιριστών του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και Ελλήνων σταρ που παίζουν στο εξωτερικού.

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:

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