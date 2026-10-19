Tσόχος και Δούσκας στο protothema: Η αφλογιστία των φορ του Ολυμπιακού, η επιθετική πολυφωνία του Παναθηναϊκού και η εκπληκτική Καλαμάτα

Η αφλογιστία των επιθετικών του Ολυμπιακού, η πολυφωνία του Παναθηναϊκού στο σκοράρισμα, η εντυπωσιακή Καλαμάτα και η νίκη του ΠΑΟΚ με ανατροπή απασχόλησαν - μεταξύ άλλων θεμάτων - τους Μιχάλη Τσόχο και Γιαννίκο Δούσκα στο έβδομο επεισόδιο του «Win Win».Μπορεί ο Ολυμπιακός να μην σκοράρει με ευκολία, ωστόσο δεν δέχεται γκολ με τίποτα, που αποτελεί δείγμα πρωταθλητισμού.Η κούραση του ΟΦΗ από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ο χρόνος του Κάρικ που.. λιγοστεύει και η παράξενη ιστορία της φετινής Λάτσιο.