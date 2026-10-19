Tσόχος και Δούσκας στο protothema: Η αφλογιστία των φορ του Ολυμπιακού, η επιθετική πολυφωνία του Παναθηναϊκού και η εκπληκτική Καλαμάτα
SPORTS
Win Win Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Tσόχος και Δούσκας στο protothema: Η αφλογιστία των φορ του Ολυμπιακού, η επιθετική πολυφωνία του Παναθηναϊκού και η εκπληκτική Καλαμάτα

«Πόσο ανησυχητικό είναι για τον Ολυμπιακό το γεγονός πως ακόμη στο πρωτάθλημα δεν έχει πάρει γκολ από τα φορ του;», «Δώδεκα διαφορετικοί σκόρερ μέχρι τώρα στη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, πέντε διαφορετικοί χθες. Είναι δείγμα δουλειάς προπονητή;» ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας στο έβδομο επεισόδιο του «Win Win»

Tσόχος και Δούσκας στο protothema: Η αφλογιστία των φορ του Ολυμπιακού, η επιθετική πολυφωνία του Παναθηναϊκού και η εκπληκτική Καλαμάτα
Η αφλογιστία των επιθετικών του Ολυμπιακού, η πολυφωνία του Παναθηναϊκού στο σκοράρισμα, η εντυπωσιακή Καλαμάτα και η νίκη του ΠΑΟΚ με ανατροπή απασχόλησαν - μεταξύ άλλων θεμάτων - τους Μιχάλη Τσόχο και Γιαννίκο Δούσκα στο έβδομο επεισόδιο του «Win Win».

Μπορεί ο Ολυμπιακός να μην σκοράρει με ευκολία, ωστόσο δεν δέχεται γκολ με τίποτα, που αποτελεί δείγμα πρωταθλητισμού.

Η κούραση του ΟΦΗ από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ο χρόνος του Κάρικ που.. λιγοστεύει και η παράξενη ιστορία της φετινής Λάτσιο.

Τσόχος - Δούσκας στο Win Win: Η αφλογιστία των φορ του Ολυμπιακού, η επιθετική πολυφωνία του ΠΑΟ

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